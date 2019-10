Apple, risultati finanziari il 30 Ottobre per i primissimi effetti di iPhone 11

Apple ha aggiornato la pagina web dedicata agli investitori indicando che i risultati del quarto trimestre fiscale 2019 saranno annunciati mercoledì 30 ottobre.

La previsioni di Apple per il quarto trimestre del proprio anno fiscale 2019, prevedono un fatturato fra 61 miliardi di dollari e 64 miliardi di dollari, un margine lordo fra il 37.5 percento e il 38.5 percento, spese operative fra gli 8.7 miliardi di dollari e gli 8.8 miliardi di dollari, altre entrate/spese per 200 milioni di dollari e infine aliquota fiscale di circa il 16.5%.

Dalla presentazione sarà probabilmente possibile ricavare informazioni sui primi ordini degli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, presentati il 10 settembre, pre-ordinabili dal 13 settembre e disponibili da venerdì 20 settembre su apple.com, tramite l’app Apple Store e negli Apple Store.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ieri in Germania ha partecipato all’Oktoberfest di Monaco e ha accennato di vendite positive. In un’intervista con Bild, l’amministratore di Apple, non si è sbilanciato con cifre precise, ma è sembrato ottimista facendo capire che i primi dati di vendita di iPhone 11 sono positivi, aggiungendo che non potrebbe essere più felice di come stanno andando le cose quest’anno.

Resta da vedere se i dati di vendita resteranno positivi nelle prossime settimane. La banca di investimento JP Morgan sembra ottimista e ha rivisto al rialzo il prezzo target delle azioni Apple (265$ contro 242$ in precedenza). Il loro analista, Samik Chatterjee, riferisce di un feedback molto positivo sulle vendite della nuova linea di telefoni Apple e ha rivisto le sue stime per il trimestre in corso.