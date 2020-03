Safari per iPhone, iPad e Mac ora blocca subito i cookie di terze parti

Con gli ultimi aggiornamenti di macOS, iOS e iPadOS, Apple ha come sempre integrato fix relativi alla sicurezza e anche una novità che riguarda la privacy. L’ultima versione di Safari per iOS, iPadOS e macOS ora blocca per default i cookie di terze parti, mossa interessante per un browser mainstream; finora solo browser come Tor o Brave avevano questa funzione attiva come predefinita, ma ora anche il browser di Apple può vantare il blocco dei cookie di terze parti che verranno respinti di default.

John Wilande del team WebKit (il “motore” di Safari), spiega che si tratta di un miglioramento significativo per quanto concerne la privacy giacché rimuove qualsiasi eccezione permettendo di proteggere meglio gli utenti e offrire una migliore resistenza a quello che in gergo si chiama “fingerprinting”.

Di base, lo ricordiamo, i cookie non sono elementi dannosi. Molti di questi sono utili e usati per scopi “nobili” (esempio: ricordare che cosa abbiamo lasciato nel carrello di un sito di commercio elettronico). I cookie “utili” sono quelli che in gergo si chiamano “first-party” in altre parole generati dal sito web corrente. Il blocco previsto ora in Safari riguarda invece i cookie di terze parti, quelli che molte volte sono usati per tracciare il comportamento dell’utente con scopi di profilazione pubblicitaria.

La versione aggiornata di Safari, inoltre, prevede il limite di una settimana per lo storage di script e particolari contatori per impedire ai siti di attivare meccanismi di tracking. Anche Google ha fatto sapere che bloccherà i cookie di terze parti come impostazione predefinita. Agli sviluppatori sarà richiesto di etichettare adeguatamente i vari cookie presenti nei siti, in modo da creare una netta distinzione tra i vari tipi di cookie e rendere l’esperienza web più sicura”.

