Coronavirus, dal Ministero per l’innovazione una fast call per app e soluzioni digitali

Una fast call di tre giorni per trovare le migliori soluzioni digitali per affrontare l’emergenza sanitaria internazionale per il Coronavirus. Questa iniziativa di tre ministeri italiani vuole essere l’occasione per individuare le migliori proposte e app disponibili nell’ambito della telemedicina, dell’assistenza domiciliare dei pazienti e per il monitoraggio attivo del rischio di contagio. Fino al 26 marzo le pubbliche amministrazioni, le aziende e le organizzazioni che hanno già realizzato soluzioni tecnologiche negli ambiti della telemedicina (teleconsulto, televisiva) e delle tecnologie emergenti (data analytics e intelligenza artificiale) possono proporre ai Ministeri le proprie soluzioni.

«L’obiettivo – come riporta in una nota il Ministero – è individuare, nei prossimi 3 giorni, le migliori soluzioni digitali disponibili relativamente ad app di telemedicina e assistenza domiciliare dei pazienti e a tecnologie e strategie basate sulle tecnologie per il monitoraggio “attivo” del rischio di contagio, e coordinare a livello nazionale l’adozione e l’utilizzo di queste soluzioni e tecnologie, al fine di migliorare i risultati in termini di monitoraggio e contrasto alla diffusione del Covid-19.

Promotori della fast call “Telemedicina e Data Analysis” sono il Ministero dello sviluppo economico, dell’Istruzione e per l’Innovazione tecnologica, a supporto del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Una chiamata per valutare l’offerta delle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, affidabili e pronte all’uso. Una volta raccolte le adesioni, il Gruppo di Lavoro costituito da Ministero della Salute, ISS, OMS e un comitato scientifico interdisciplinare provvederà a valutare le proposte e a contattare i proponenti qualora ritenute adatte, compatibilmente alle caratteristiche della proposta e alla priorità emergenziale.

Tutti i soggetti pubblici e privati (pubbliche amministrazioni, aziende, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti e non singole persone o professionisti) che vogliono sottoporre una soluzione possono compilare un form dedicato relativamente ai due temi evidenziati, disponibile da martedì 24 marzo ore 13 a giovedì 26 marzo ore 13.

