Samsung scuote la divisione mobile e cambia dirigente

Samsung Electronics ha nominato Roh Tae-moon responsabile della sua divisione smartphone, stando a quanto riportato da Bloomberg. Sostituisce e assume la posizione di DJ Koh, che continuerà a dirigere comunque il settore mobile e comunicazione del colosso sud coreano. Roh è il terzo dirigente di Samsung che si alterna alla guida smartphone negli ultimi dodici anni, dato che Koh è stato nominato nel 2015, mentre il predecessore di Koh JK Shin aveva ricoperto l’incarico per i sei anni precedenti.

Roh, che è entrato a far parte di Samsung nel 1997, ha contribuito a sviluppare la gamma di dispositivi Galaxy ed è considerato dai colleghi particolarmente esigente quando si tratta di ingegneria e design. Secondo quanto riferito, proverà a rafforzare la reputazione di Samsung per la qualità, dopo che la società è inciampata in questo senso negli ultimi anni. Sotto la guida di Koh, ricordiamo, Samsung è stata costretta a ritirare dal commercio Galaxy Note 7, e ha dovuto ritardare di diversi mesi il primo pieghevole Galaxy Fold a causa di problemi con il display.

Gli obiettivi primari di Roh, precisa il rapporto, saranno quelli di portare i prodotti pieghevoli nel mainstream e aiutare Samsung a espandersi in Cina e India. Roh è anche noto per la sua capacità di ridurre i costi, anche grazie alle esternalizzazioni della produzione smartphone, così da competere al meglio con i rivali cinesi come Huawei, Xiaomi e Oppo.

Il nuovo CEO si metterà subito al lavoro, dato che Samsung dovrebbe svelare la sua nuova serie di Galaxy S20 a breve, forse affiancata a un dispositivo pieghevole di seconda generazione. La presentazione dei nuovi terminali è attesa all’evento dell’11 febbraio che si terrà a San Francisco.