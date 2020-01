DUBL Drive è l’app che trasforma iPhone in dash cam

DUBL Drive è l’app che trasforma iPhone in una dash cam, con tutte le funzionalità smart che ci si aspetterebbe di trovare su una videocamera da auto. Tra queste la registrazione automatica basata su frenata o impatti, l’integrazione con Apple Maps e la registrazione simultanea di fotocamera frontale e posteriore, per chi dispone di iPhone XS, iPhone 11 e naturalmente iPhone 11 Pro.

La possibilità di registrare simultaneamente il video da camera anteriore e posteriore è arrivata lo scorso autunno con iOS 13. Apple, peraltro, ha portato tale funzionalità, oltre che sull’ultima linea di iPhone 11 Pro, anche sulla precedente generazione di iPhone XS.

DUBL ha lanciato la sua prima app lo scorso autunno per sfruttare le nuove funzionalità di iPhone e ora la società si sta portando avanti con DUBL Drive, trasformando iPhone in una dash cam bidirezionale e intelligente. La nuova app è in grado di catturare video simultanei su iPhone XS e iPhone 11. La registrazione può essere attivata manualmente, o in base al verificarsi di un “evento”, come ad esempio un tamponamento, anche posteriore.

La registrazione basata su eventi sfrutta la tecnologia dell’accelerometro di iPhone: la camera si attiva anche a seguito di un impatto di forza pari o tipica a quella di un incidente. La collisione, insomma, innesca la registrazione. In alternativa, gli utenti potranno attivare manualmente la registrazione per l’intera corsa.

DUBL Drive offre anche l’integrazione con Apple Maps, così da fornire indicazioni stradali e altre info sulla marcia, come ad esempio le velocità di marcia. DUBL Drive è disponibile come download gratuito per iPhone con una prova gratuita di 7 giorni. Successivamente, i piani di abbonamenti hanno un costo di 1,99 euro al mese, oppure 16,49 euro l’anno.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili da questa pagina.