Samsung Galaxy Buds Pro offrono audio migliore e cancellazione rumore

Insieme ai nuovi terminali S21 e Galaxy SmartTag, come atteso arrivano anche gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro che migliorano sotto ogni aspetto caratteristiche e funzioni rispetto ai modelli precedenti. Il costruttore promette una qualità audio senza rivali, resa possibile dall’implementazione di due driver, uno da 11 millimetri per i bassi, affiancato da un driver da 6,5 mm per i toni alti.

Oltre a migliorare l’impermeabilità con certificazione IPX7, offrono anche la cancellazione attiva (ANC) e intelligente del rumore. Samsung dichiara che sono in grado di ridurre fino al 99% il rumore di fondo, mentre l’utente può sempre regolare la funzione ANC con precisione al livello desiderato. La funzionalità Suono Ambientale permette di amplificare i suoni vicini di oltre 20 decibel, regolandoli e personalizzandoli in base alle proprie esigenze fino a 4 livelli.

ANC e Suono Ambientale collaborano automaticamente, adattandosi ai suoni circostanti, così da ottimizzare l’esperienza audio. I Samsung Galaxy Buds Pro rilevano quando l’utente sta parlando, passando in automatico dalla funzione ANC per ridurre i rumori esterni all’amplificazione dei rumori circostanti, allo stesso tempo viene ridotto il volume di riproduzione della musica.

Quando sono accoppiati con un Galaxy S21 è possibile usufruire della tecnologia Dolby Head Tracking per la riproduzione di audio spaziale e immersivo, simile a quando possibile su Apple AirPod e AirPods Max s con Audio Spaziale. Oltre a offrire audio migliore per musica, film e videogiochi, con la modalità a bassa latenza, Samsung assicura anche audio di alta qualità per telefonate e videochiamate. Sono integrati tre microfoni e anche una componente Voice Pickup Unit, siglata VPU.

In questo modo vengono separat rumori ambientale e suoni indesiderati dalla voce dell’utente. Uno dei microfoni esterni è inoltre dotato di un elevato rapporto segnale/rumore (SNR), che elimina ulteriormente i rumori di fondo. A questo si aggiunge la tecnologia Wind Shield: grazie al design meno sporgente degli auricolari si riduce al minimo l’area di contatto con il vento, mentre una camera a rete progettata ad hoc filtra le interferenze.

Come avviene con AirPods, anche Samsung Galaxy Buds Pro si connettono in automatico ai dispositivi Samsung in base all’utilizzo. Se l’utente sta guardando un film sul tablet Galaxy Tab S7 e arriva una chiamata sul terminale Galaxy, il video o la musica vengono messi in pausa sul tablet e, tutto in automatico, gli auricolari si collegano allo smartphone per permettere di rispondere.

Samsung Galaxy Buds Pro offrono fino a 8 ore di autonomia senza ANC, oppure fino a 5 ore con cancellazione rumore attiva. Con la custodia di ricarica è possibile ottenere fino a altre 20 ore di autonomia, oppure 13 ore quando si usa ANC. Bastano 5 minuti di ricarica rapida per ottenere fino a un’ora di autonomia.

Colori, prezzo e disponibilità

I nuovi Galaxy Buds Pro sono disponibili in tre colori: Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet, in linea con le colorazioni dei nuovi Galaxy S21. Galaxy Buds Pro sono disponibili al prezzo di 229 euro a partire dal 15 gennaio.

