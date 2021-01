iPhone può ricaricare la tessera della metro di Parigi tramite NFC

Da oggi è possibile usare l’iPhone per ricaricare la tessera Navigo della metropolitana di Parigi, utilizzata dagli utenti sia come biglietto per una corsa singola che con abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili. Basta aprire l’app Île-de-France Mobilités, scegliere il pacchetto che si desidera acquistare e appoggiare la tessera sul telefono, autorizzando poi il pagamento tramite Apple Pay. Funziona grazie al chip NFC integrato sugli iPhone, che l’app ora è in grado di utilizzare per questo scopo.

Questa opzione sarebbe dovuta arrivare il 20 gennaio ma, come spiega iGeneration, è stata lanciata con una settimana di anticipo. Basta aggiornare l’app all’ultima versione, la 7.0.0, per poter sfruttare questa opzione di ricarica rapida. Purtroppo non funziona con tutti gli iPhone perché oltre al chip NFC è necessario avere almeno la versione 13 di iOS, in più al momento non funziona con gli iPhone XR, XS e XS Max anche se – spiega la società che gestisce il servizio – la compatibilità sarà aggiunta a breve.

Questo aggiornamento consente agli utenti di ricaricare le proprie tessere a casa, evitando la necessità di fare la fila ai terminali o agli sportelli in stazione, riducendo così le possibilità di contagio da coronavirus, la cui pandemia è ancora in corso in tutto il mondo. Per il momento l’app funziona solo per ricaricare la carta ma per il mese prossimo la società prevede di offrire il supporto completo ad Apple Pay in modo da poter utilizzare l’iPhone e gli Apple Watch in sostituzione della tessera fisica.

Il supporto ad Apple Pay sui mezzi di trasporto pubblici quindi prosegue come da programma. A Milano si può pagare la metro con iPhone dall’estate del 2018 mentre da qualche settimana a New York c’è la copertura completa del servizio di pagamento di Apple per tutta la rete di stazioni della città, a chiusura quindi di un processo di aggiornamento che era cominciato lo scorso maggio. Già da qualche anno a Londra e in poche altre città è attivo il servizio Carta rapida, con il quale gli utenti possono entrare ed uscire dai tornelli usando iPhone e Apple Watch senza doversi autenticare ogni volta. E’ questo il prossimo passo nella lotta alla pandemia che molte società stanno cercando di accelerare per snellire il traffico delle persone e ridurre al minimo i contatti prolungati nei luoghi di convergenza.