Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy A71 e Galaxy A51

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia di Galaxy A71 e Galaxy A51, le ultime novità della linea Galaxy A. I nuovi modelli vantano display Infinity-O Super AMOLED con una dimensione dello schermo di 6,7 pollici o 6,5 pollici, quattro fotocamere posteriori (una fotocamera principale e obiettivi Ultra-grandangolare, Macro e di Profondità) e batteria rispettivamente da 4.500 mAh e 4.000 mAh. È supportata anche la ricarica rapida capacità di ricarica rapida da 25 W e 15 W.

La fotocamera principale produce immagini con una risoluzione di 64 megapixel per il Galaxy A71 e 48 megapixel per il Galaxy A51. L’azienda sudcoreana evidenzia la possibilità di acquisire foto in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera Ultra-grandangolare ha un angolo di visione di 123 gradi, che offre “la stessa visione periferica dell’occhio umano”. La fotocamera Macro è indicata come in grado di catturare il soggetto di una foto in modo dettagliato, anche a distanza ravvicinata, mentre la fotocamera di Profondità consente di far risaltare i soggetti utilizzando gli effetti Fuoco Live.

La modalità “Super Stabilizzatore” permette di girare video fluidi e stabili, rimuovendo il tremolio della fotocamera, “anche durante una corsa”, afferma Samsung. Di particolare interesse il sensore d’impronte nel display.

Il Galaxy A51 offre 128GB di spazio di archiviazione ed è espandibile fino a 512GB; la RAM è di 4GB, Il processore octa-core è composto da un quad-core da 2,3 GHz e uno da 1,7 GHz. Nel Galaxy A71 la RAM arriva a 6GB.

Galaxy A51 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e white al prezzo di 379,90€. Galaxy A71 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e silver al prezzo di 479,90€