Apple dopo 28 anni torna al CES 2020: cosa annuncerà?

Non accadeva da ventotto anni. L’ultima partecipazione di Apple al CES risale al 1992 quando in occasione del Chicago show, l’allora CEO John Sculley presentò il primo computer personale tascabile Newton.

E’ ormai ufficiale che Apple sarà di nuovo presente al CES nell’edizione 2020 che si svolgerà come di consueto a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio. Ma perché ha scelto di parteciparvi e cosa annuncerà?

Innanzitutto non aspettatevi un nuovo iPhone o un iPad, un MacBook o un Apple Watch: Apple non ha scelto il palcoscenico di Las Vegas per annunciare uno di questi prodotti che, come da tradizione, hanno invece il loro spazio al teatro dell’Apple Park in tutt’altro periodo dell’anno.

Piuttosto sappiamo invece che il dirigente Jane Horvath presenzierà in fiera il 7 gennaio per parlare di privacy come “imperativo strategico per tutte le imprese di consumo” al fianco dei rispettivi rappresentanti di Facebook, della Wing Venture Capital e della FDA.

Horvath è un membro relativamente sconosciuto del team di Apple visto che non ha raggiunto un livello di anzianità tale da consentirgli l’inclusione nella pagina dei dirigenti. Tuttavia il suo ruolo è comunque piuttosto importante: tra i tanti deve infatti “sorvegliare Apple affinché rispetti le leggi mondiali sulla privacy”, un argomento che come noto viene preso seriamente in considerazione dall’azienda.

Ora più che mai la privacy è infatti uno dei grandi problemi del nostro tempo. Apple insieme a Facebook, Google e Amazon è tra le aziende che più hanno a che fare con i dati degli utenti, ciascuna di esse con un diverso approccio che negli anni ha portato a ritenere proprio Apple tra le migliori in fatto di rispetto della privacy, sebbene nell’estate scorsa sia inciampata con il proprio assistente vocale Siri.

Nonostante la sua rapida risoluzione, questo recente episodio ha sollevato notevoli preoccupazioni riguardo il modo in cui vengono trattati i dati vocali degli utenti. Il fatto che Apple sarà quindi al CES 2020 per trattare questo tema significa riconoscerne l’importanza e sarà un’occasione importante per chiarire il futuro che ci aspetta, vista l’attenzione che questa apparizione – che come dicevamo avviene dopo una lunghissima pausa – concentrerà su di sé da parte dei media.

