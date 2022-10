Samsung prevede profitti in calo del 32% nel terzo trimestre 2022

Peggio delle previsioni già funeste, Samsung annuncia i risultati preliminari del terzo trimestre 2022, prevedendo un brusco calo del 32% nei profitti, il primo da quasi tre anni a questa parte, caratterizzati per lo più da risultati positivi record trainati dalla maggior spesa in elettronica di consumo per la pandemia.

I profitti scendono a 10,8 miliardi di won sudcoreani, circa 7,67 miliardi di dollari nel terzo trimestre che va da luglio a settembre: i profitti erano stati di 15,8 miliardi di won, circa 11,2 miliardi di dollari, nello stesso trimestre dello scorso anno. Come anticipato si tratta di linee guida peggiori delle previsioni degli analisti, questo a causa dell’andamento negativo dell’economia e purtroppo l’annuncio di Samsung suona come un campanello d’allarme per il settore dell’elettronica di consumo e per l’intero mercato.

Questo perché Samsung è primo costruttore al mondo di chip di memoria impiegati ovunque, smartphone e computer inclusi, primo costruttore al mondo per numero di smartphone e anche primo nei televisori. Il bilancio Samsung e il suo andamento sono un punto di riferimento per l’andamento della domanda e del mercato.

Gli analisti incalzano: le spedizioni di chip di memoria calano perché sia gli utenti che i costruttori di smartphone riducono gli acquisti, questi ultimi attingendo alle scotte di magazzino. I prezzi dei chip potrebbero addirittura scendere ulteriormente nel trimestre in corso. Mercato e utenti riducono la spesa a causa dell’inflazione e dell’aumento generalizzato dei prezzi, aumentano i tassi di interesse delle banche e non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze finale del conflitto tra Russia e Ucraina.

Ricordiamo che il 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario. Qui si potrà conoscere l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e ei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.