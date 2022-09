Apple, il 27 ottobre i risultati del quarto trimestre fiscale

Apple presenterà il 27 ottobre i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2022 (che termina il 25 settembre).

Il quarto trimestre fiscale permetterà di conoscere i primi dettagli sulle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, così come dei nuovi Apple Watch e Apple Watch Ultra.

Apple ha attivato i preordini dei nuovi modelli di iPhone 14, Apple Watch e AirPods Pro il 9 settembre, e le consegne iniziate il 16 settembre. iPhone 14 Plus sarà disponibile in store e per la consegna da venerdì 7 ottobre.

L’iPhone 14 è stato messo in vendita una settimana prima rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno con iPhone 13, elemento che potrebbe incidere in modo importante sui risultati del quarto trimestre fiscale.

Nel trimestre di giugno, iPhone e i Servizi hanno fatto registrare un fatturato record e la base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo massimo storico per tutte le principali categorie di prodotto, e l’aziend ha annunciato un fatturato record pari a 83 miliardi di dollari, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.

Da due anni La Mela non indica più guidance per i successivi trimestri, anche per incertezze dovute alla pandemia e alla carenza di componenti, elementi che rendono difficile fare previsioni; ci potrebbe essere un calo nelle entrate per problematiche che hanno impedito la produzione nelle quantità richieste dagli utenti, con molti prodotti come Mac e iPad che hanno costretto gli acquirenti ad attendere settimane prima dell’effettiva disponibilità.

Apple offrirà l’audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2022 a partire dalle 23 ora italiana del 27 ottobre 2022. Macitynet seguirà la presentazione e pubblicherà articoli e approfondimenti. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.