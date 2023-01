Samsung, proiezione sul suo edificio milanese per l’evento Galaxy Unpacked del 1° febbraio

Samsung Electronics Italia ha dato il via alla campagna di teasing in occasione dell’evento Galaxy Unpacked del prossimo 1° febbraio, durante il quale verranno presentati i nuovi ed dispositivi mobile Galaxy.

Per annunciare l’evento Samsung ha creato una proiezione 3D mapping virtuale sul proprio building a Milano, in via Mike Bongiorno 9, invitando gli utenti a “prepararsi ad accendere la notte”, claim della presentazione.

Il video, trasmesso su tutti i canali social di Samsung Electronics Italia, riprende la grafica dell’invito di Unpacked animandola per suscitare curiosità e incrementare l’hype nei confronti delle caratteristiche dei nuovi device che verranno presentati il prossimo 1 febbraio.

L’azienda riferisce che durante l’evento, in diretta da San Francisco e trasmesso in streaming mondiale, verranno presentate “le migliori tecnologie Samsung Galaxy”, “capaci di superare i limiti dell’esperienza mobile combinando innovazione e sostenibilità e fissare nuovi standard di riferimento”.

E ancora: “La nuova serie Galaxy S sarà l’emblema di ciò che per noi è l’esperienza premium definitiva. Stiamo alzando l’asticella e fissando nuovi standard di riferimento per ciò che è davvero straordinario”

Pochi giorni addietro sono emerse le specifiche tecniche dei Galaxy S23; negli USA i prezzi dovrebbero partire da 799$ per il modello base. Oltre a questo, il Galaxy S23+ partirà da 999,99 dollari, seguito dal modello top S23 Ultra con un listino di partenza di 1.199,99 dollari.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Samsung.com e il canale Youtube di Samsung il 1 febbraio 2023 a partire dalle ore 19.

Per tutte le informazioni sulla serie Galaxy S23 il link da seguire è direttamente questo.