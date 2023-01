Tutto quello che sappiamo su Samsung Galaxy S23

Non manca moltissimo all’arrivo della serie Samsung Galaxy S23. La società ha, infatti, annunciato il proprio evento Unpacked per il prossimo 1 febbraio. In questo articolo tutto quello che sappiamo sulla serie Galaxy S23: dall’uscita alle caratteristiche, dal design ai prezzi.

Quanti modelli

Samsung ha una linea di smartphone composta da tre modelli principali: S22, S22 Plus ed S22 Ultra. E’ probabile che anche la prossima serie seguerà questa stessa nomenclatura, post ponendo il numero 23. E così, a breve Samsung potrebbe svelare il modello standard di Galaxy S23, affiancato dalle controparti Plus e Ultra. Difficile che possa cambiare nomi, anche perché così è ancor più in diretta concorrenza con Apple, che utilizza già il marchio Plus, e che probabilmente utilizzerà anche “Ultra” per l’iPhone 15 Pro top di gamma.

Design

Come ormai accade per molti produttori, anche per Apple, tra un modello e l’altro difficilmente si riescono ad apprezzare modifiche estetiche importanti. E così, con tutta probabilità Galaxy S23 manterrà lo stesso fattore estetico dell’attuale linea S22, con qualche lieve modifica che non andrà a sconvolgere completamente il design.

Alcune indiscrezioni passate hanno parlato di un lieve aumento di dimensioni per Galaxy S23 Ultra, rispetto alla sua controparte attuale, per via di una camera più grande, che potrebbe incrementare leggermente lo spessore del terminale. Alcuni render nelle scorse settimane hanno mostrato il terminale, che essenzialmente appare molto vicino al modello S22 Ultra. I leaker, però, hanno dichiarato che i render potrebbero differire leggermente dal modello reale, soprattutto per gli anelli metallici intorno alle fotocamere, che potrebbero essere ancor più marcate di quanto non appaiano in questi rumor pre lancio.

Proprio per via di parti metalliche più marcate, anche il peso del modello Galaxy S23 Ultra potrebbe essere ritoccato verso l’alto.

Quanto alle colorazioni, la serie Galaxy S23 potrebbe essere rilasciata in diverse tonalità: nero, verde, lavanda e crema. La novità risulterebbe evidente: secondo queste indiscrezioni non ci sarebbero i colori bianco, oro rosa e bordeaux. C’è da dire, però, ce queste particolari colorazioni (nero, verde, lavanda e crema) sono state individuate per la S Pen del modello Ultra, dunque potrebbero riferirsi solo al modello top di gamma.

Questo vuol dire che S23 ed S23 Plus potrebbero ottenere altre tonalità, come il beige, nero, verde e rosa chiaro.

Caratteristiche tecniche

Display

Secondo le indiscrezioni, il modello standard di Galaxy S23 sarà dotato di un display da 6,1 pollici con risoluzione 1080×2340, mentre il Galaxy S23 Plus avrà una diagonale di 6,6 pollici con stessa risoluzione. Ancor più grande il modello Ultra, che dovrebbe avere una diagonale di 6,8 pollici con risoluzione di 1440×3088. Anche in questo caso, comunque, non dovrebbe esserci nessuna modifica rispetto all’attuale gamma, che vanta proprio la stessa risoluzione e la stessa grandezza per i rispettivi modelli. C’è da dire, però, che i rumor in passato hanno indicato delle migliorie proprio allo schermo del modello Ultra, anche se non è dato sapere cosa.

Potrebbe trattarsi di un miglioramento della gestione energetica, di una risoluzione maggiore, di un livello di luminosità più elevato o addirittura una frequenza di aggiornamento maggiore.

Ancora, le indiscrezioni hanno puntato in passato su un pannello OLED da 200 nits di picco, anche se non è dato sapere se samsung deciderà di equipaggiare l’intera gamma con questo display, o se invece si tratta di una unità destinata solo al modello Ultra.

Tutti e tre i modelli di smartphone dovrebbero ottenere un nuovo lettore di impronte digitali posizionato sotto schermo, migliore dell’attuale generazione. Si parla dell’ultimo Qualcomm 3D Sonic, che avrebbe una dimensione di 17 volte maggiore l’attuale generazione, garantendo addirittura la scansione di più impronte contemporaneamente.

Processore

Secondo le previsioni, la serie Galaxy S23 dovrebbe essere alimentata dal processore Snapdragon 8 Gen 2 (escludendo per la prima volta i chip proprietari Exynos, finora impiegati per i modelli venduti in Europa e Asia), che è stato svelato a novembre scorso. Ovviamente, questo chip garantirebbe prestazioni maggiori rispetto all’attuale Gen1, sia in termini di efficenza energetica, che di prestazioni, soprattutto in grado di supportare nuove funzionalità per la fotocamera. Addirittura, alcuni rumor in passato hanno ipotizzato che Samsung sia riuscita ad avere una versione di questo chip personalizzata, con un overclock in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni.

C’è, però, da confrontare i test benchmark di questo processore con gli attuali A15 e A16, rispettivamente in forza ad iPhone 14 standard e iPhone 14 Pro. Nel punteggio single core anche A15 ha performato meglio del nuovo processore Qualcomm, mentre nel punteggio multi core la nuova Gen2 riesce a superare A15, ma non riesce a fare meglio di A16.

RAM e ROM

Quanto alla memoria, la serie Galaxy S23 potrebbe partire da 8 GB nel modello standard, affiancata ad una ROM di partenza di 256 GB, con una variante da 512 GB. Anche S23 Plus dovrebbe partire in questa identica configurazione, mentre il modello Ultra potrebbe ottenere ben 12 GB di memoria integrata, al fianco di una memoria da 512 GB.

Fotocamera

Samsung ha storicamente una tradizione molto importante in tema di fotocamere ed è uno dei produttori che può davvero essere paragonato ad Apple quanto a qualità delle foto. Anche in questo caso, ovviamente, i sensori più pregiati andrebbero a tutto vantaggio del modello Ultra. Si dice, infatti, che Galaxy S23 Ultra beneficerà di un sensore da ben 200 MP, un amento davvero consistente se si considera che l’attuale gamma di S22 Ultra monta una camera da 108 MP.

Ciò nonostante, altre indiscrezioni hanno confermato che questo sensore non sarà un ISOCELL HP3 di seconda generazione, piuttosto il vecchio ISOCELL HP1, oppure l’inedito ISOCELL HP2. Per quel che concerne le potenzialità di un sensore da 200 MP, Samsung ha già dimostrato di cosa è capace, con un scatto proprio dal sensore HP1 da 200 MP. Questo è poi stato stampato in una tela di 28×22 metri e appeso su un edificio.

Ice Universe in passato si è detto certo “al 100%” che il telefono otterrà una fotocamera da 200 MP con pixel di dimensioni 0,6 μm, insieme a un’apertura più grande di f/1,7.

Un’altra voce, proveniente questa volta da GalaxyClub, ha affermato che il Galaxy S23 e l’S23 Plus saranno entrambi dotati di una fotocamera frontale da 12 MP, con una voce successiva che ha ipotizzato tale configurazione anche su S23 Ultra.

Per quanto riguarda il teleobiettivo, invece, non ci sarà alcun cambiamento. GalaxyClub affermano che il Galaxy S23 e l’S23 Plus utilizzeranno una fotocamera teleobiettivo da 10 MP, proprio come l’S22 e l’S22 Plus, e che il Galaxy S23 Ultra manterrà anche la sua fotocamera con zoom ottico 10 MP 10x. Per quanto riguarda l’ultrawide, GalaxyClub afferma ancora una volta che l’S23 e l’S23 Plus rimarranno con sensori da 12 MP.

Sul versante video, la gamma Galaxy S23 dovrebbe ottenere una nuova modalità di 30 fotogrammi al secondo per l’acquisizione video 8K. Mentre la registrazione video 8K potrebbe sembrare eccessiva per la maggior parte degli utenti casual, per i creatori di contenuti potrebbe consentire una maggiore flessibilità durante l’editing di video.

Altre caratteristiche

Comunicazione satellitare

Per una maggiore concorrenza con gli iPhone di Apple, sembra che anche Samsung si adatterà per le comunicazioni satellitari. Si tratterebbe sempre di comunicazioni tramite messaggi per le sole emergenze, anche se Samsung potrebbe migliorare quanto fatto da Apple.

Autonomia e batteria

Quanto alla batteria, invece, S23 Ultra dovrebbe ottenere una 5.000 mAh, contro 4.700 mAh del modello Plus, mentre Galaxy S23 standard si fermerebbe ad una batteria da 3.900 mAh.

Prezzi e data di uscita

La presentazione di questi terminali è attesa per il prossimo 1 febbraio. In realtà, Samsung ha confermato in via ufficiale l’evento Unpacked per questa data, anche se non ha specificato cosa verrà presentato per l’occasione. Facile scommettere, però, che si tratterà proprio della nuova gamma Galaxy, al fianco di altro hardware, magari i nuovi terminali pieghevoli.

Brutte notizie, invece, sono apparse nei mesi scorsi in rete. Sembra, infatti, che l’intera nuova gamma subirà dei rincari. Galaxy S23 potrebbe avere un aumento fino al 20% del prezzo di listino, mentre il modello Ultra e Plus avranno un rincaro stimato che va dal 10 al 20%, secondo le indiscrezioni apparse in rete nelle settimane scorse.