Apple, nuovo spot e iniziative per la Giornata sulla Privacy

In occasione della Giornata della protezione dei dati personali che si celebra il 28 gennaio, Apple ha diffuso un breve film “Una giornata seguendo i dati di una persona nella media”” nel quale l’attore Nick Mohammed (gli utenti di Apple TV+ lo conoscono come Nate in Ted Lasso), evidenzia peculiarità legate alla privacy sui dispositivi Apple.

Nel filmato, Nick Mohammed è accompagnato da Von, Specialist che, riferisce Apple, lavora allo store Tower Theatre di Los Angeles.

Il filmato evidenzia funzionalità come la protezione della privacy di Mail su iPhone (funzione che nasconde l’IP in modo che i mittenti non possano collegarlo alle altre attività svolte dall’utente online né determinare la sua posizione precisa; impedisce anche ai mittenti di rilevare se è stata aperto l’email che hanno inviato), l’ Intelligent Tracking Prevention (per impedire il il monitoraggio tra siti web in Safari) e l’App Tracking Transparency (che consente di scegliere se un’app può tracciare le nostre attività sulle app e i siti web di altre aziende per scopi pubblicitari o per condividerli con i data broker).

Apple ha fatto sapere che una nuova sessione Today at Apple negli Apple Store spiegherà agli utenti come possono proteggere i propri dati, evidenziando funzioni come Protezione della privacy in Mail, Controllo di sicurezza, Servizi di localizzazione e passkey. Partecipando alla sessione si potrà scoprire come personalizzare ogni funzione in base alle preferenze individuali in materia di privacy.

La Mela spiega di essere da sempre impegnata sul versante privacy con innovazioni che offrono alle persone una maggiore consapevolezza di come vengono utilizzati i loro dati e più strumenti per proteggerli.

“Apple si impegna a progettare dispositivi, funzioni e servizi che lasciano all’utente il pieno controllo dei suoi dati personali” ha affermato Erik Neuenschwander, Director of User Privacy di Apple. “Negli anni abbiamo integrato potenti controlli per la privacy nei nostri sistemi operativi. Questo film e le nuove sessioni Today at Apple spiegheranno agli utenti come sfruttare alcune delle funzioni che mettiamo a disposizione e a comprendere come poniamo la privacy al centro di tutto ciò che facciamo.”

La Casa di Cupertino ribadisce che la privacy “è un diritto umano fondamentale” e “per questo l’azienda progetta funzioni come la trasparenza nel tracciamento da parte delle app e le schede sulla privacy, che lasciano all’utente il pieno controllo sui propri dati”.