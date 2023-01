Galaxy S23, trapelano tutte le specifiche e prezzi

I terminali della prossima serie Galaxy S23 di Samsung devono ancora essere annunciati, lo saranno il primo febbraio, ma le mille fughe di notizie in rete hanno già svelato foto e design dei terminali, le specifiche tecniche complete ed ora i prezzi attesi in USA

La serie Galaxy S23 di Samsung sarà annunciata il primo febbraio prossimo, in occasione dell’evento Unpacked. Mentre in precedenza si riteneva che la serie Galaxy S23 avrebbe avuto un rincaro di circa 100 dollari, stando alle informazioni trapelate negli ultimi giorni, il prezzo non subirà alcun rialzo.

Galaxy S23, prezzi attesi uguali in USA

Secondo una scheda tecnica dall’aspetto ufficiale che sembra provenire da Verizon, Galaxy S23 partirà da 799,99 dollari per il modello base. Oltre a questo, il Galaxy S23+ partirà da 999,99 dollari, seguito dal modello top S23 Ultra con un listino di partenza di 1.199,99 dollari. Tutti questi prezzi riflettono la serie S22.

A parte il prezzo, sono trapelate anche le informazioni sulle caratteristiche tecniche segnalate da 9to5Google. Galaxy S23 è arriverà con un modello base da 128 GB abbinato a 8 GB di RAM. Il modello S23+ partirà da 256 GB di ROM con 8 GB di RAM, infine S23 Ultra dovrebbe partire da 256 GB dimemoria integrata con 8 GB di RAM.

Galaxy S23, tutte le specifiche tecniche trapelate

Quanto alla caratteristiche tecniche, Galaxy S23 e S23+ saranno simili ai loro predecessori. Il Galaxy S23 dovrebbe avere un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione di 2.340 × 1.080 pixel che può regolare la frequenza di aggiornamento tra 48Hz e 120Hz. Impiega una protezione Gorilla Glass Victus 2, mentre Galaxy S23+ avrà un display da 6,6 pollici con le stesse specifiche.

Il set di fotocamere su questi dispositivi include una sensore primario da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera selfie sarà da 12 MP in un ritaglio hole-punch. La dimensione della batteria si attesta a 3.900 mAh sul modello più piccolo con carica da 25 W e da 4.700 mAh sul Plus con una ricarica da 45 W, invariata rispetto allo scorso anno.

Ammiraglia con super fotocamera da 200 MP

Invece Galaxy S23 Ultra aumenta la diagonale del display a 6,8 pollici, con risoluzione 3.080 × 1.440 pixel che può regolare alla frequenza tra 1Hz e 120Hz. Utilizza anche Victus 2 mentre il set fotocamere propone un sensore ISOCELL HP2 da 200MP come principale, supportato da una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP rispettivamente a 3x e 10x. La fotocamera selfie, è da 12MP, in calo rispetto ai 40MP dell’S22 Ultra.

Quanto alla batteria, Samsung Galaxy S23 Ultra ne avrà una da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W. Tutti e tre i telefoni potrebbero godere del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm a 3,36 GHz che sarà utilizzato in tutto il mondo, ma che dovrebbe essere prodotto da Samsung, invece che da TSMC.

A completare la scheda tecnica, tutti e tre i telefoni supporteranno Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E e saranno disponibili in quattro colori. Si affideranno anche a uno scanner di impronte digitali sotto il display. Ora non rimane che attendere il primo febbraio per scoprire se Samsung avrà ancora qualche dettaglio inedito da svelare sui prossimi top di gamma Android.

Per tutte le informazioni sulla serie Galaxy S23 il link da seguire è direttamente questo.