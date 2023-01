Apple al lavoro per rinnovare l’architettura HomeKit

Con iOS 16.2 Apple ha integrato novità nell’app Casa, migliorando l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori smart dell’abitazione e i dispositivi Apple. I cambiamenti nell’architettura hanno portato a segnalazioni di problemi: una settimana dopo il lancio, la nuova architettura di Casa è stata disattivata perché vari utenti avevano segnalato bug e problematiche con installazioni.

In iOS 16.3 sono stati individuati cambiamenti nel codice backed dell’architettura Casa e un riferimento alla “versione 2” dell’architettura, lasciando immaginare che Apple stia internamente svolgendo test specifici.

Il sito Macrumors riferisce che con ogni probabilità novità relative all’architettura Casa dovrebbero arrivare con la prima beta di iOS 16.4.

