Coccodrilli, lupi e altri animali in 3D nella vostra stanza con la Realtà Aumentata

Se siete a casa con i bambini per via del coronavirus e cercate un modo per passare qualche minuto, potete sfruttare la funzione di Google che permette di visualizzare vari animali in 3D facendoli apparire cucina, in salotto o dove desiderate, un modo divertente per soddisfare la loro curiosità, magari spiegando o studiando insieme come vivono gli animali selvaggi, la necessità di rispettare il loro habitat, le conseguenze di alcune azioni dell’uomo sulla natura, ecc.

Nel corso dell’evento I/O 2019 Google ha svelato la possibilità di visualizzare animali in 3D usando funzionalità di Realtà Aumentata direttamente dagli smartphone.

Per visualizzare gli animali in 3D con la Realtà Aumentata basta un dispositivo con Android 7 o seguenti o un iPhone con iOS 11 o seguenti. Basta avviare Chrome o Safari, cercare un animale (es. “lupo”), scegliere “Visualizza in 3D” e posizionarlo dove vogliamo (potrebbe essere necessario qualche secondo per analizzare la scena). L’animale scelto è presentato in quelle che dovrebbero essere le sue dimensioni naturali ma “pizzicandolo” con le dita è possibile aumentare o ridurre le dimensioni.

Il sito 9to5Google riferisce che dall’annuncio dello scorso anno è cresciuto il numero di animali che è possibile visualizzare in 3D e, tra questi, ora abbiamo: alligatore, rana pescatrice, orso bruno, gatto, leopardo, cane, anatra, aquila, pinguino imperatore, capra, riccio, cavallo, leone, macaco, piovra, carlino, panda gigante, rottweiler, squalo, pony delle Shetland, serpente, tigre, tartaruga e lupo. Per alcuni animali sono proposti anche grugniti, gemiti e ringhi realistici.

Safari consente di visualizzare oggetti e altri elementi in 3D con la Realtà Aumentata grazie a ARKit, RealityKit e Reality Composer, strumenti che consentono agli sviluppatori di creare facilmente esperienze AR per app consumer e aziendali, tenendo conto della mappatura ambientale e e mettendo a disposisizone strumenti per animazioni, fisica e l’audio spaziale.