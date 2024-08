Donna ha spedito a sé stessa un AirTag per capire chi rubava la sua posta

Pubblicità

Una donna statunitense ha notato che la sua cassetta della posta era regolarmente svuotata e, stanca della situazione, ha deciso di spedire a sé stessa un pacchetto all’interno del quale era nascosto un AirTag, il dispositivo di Apple che consente di localizzare gli oggetti personali tramite l’app Dov’è.

La donna non si è messa da sola alla ricerca di chi aveva l’ultimo pacchetto ma ha segnalato il furto all’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Barbara, indicando la posizione segnalata dall’AirTag. L’ufficio dello sceriffo sottolinea la pericolosità di gesti come questi per tentare di risolvere da soli i problemi ma i sospetti sono stati ad ogni modo individuati nella vicina Santa Maria (California), in una abitazione nella quale è stata trovata posta di più di una dozzina di persone, incluso il pacchetto con l’AirTag della donna.

CNN riferisce che sono stati arrestati una donna di 27 anni e un uomo di 37 anni. La prima è stata incriminata per danni a proprietà privata, per il possesso di assegni che voleva sfruttare per frodi, per l’emissione di assegni (da libretti probabilmente rubati), per furto di identità, furto di carte di credito e associazione a delinquere. L’imputata resta in custodia con una cauzione fissata in 50.000$. Anche il complice deve rispondere di imputazioni quali: furto con scasso, possesso di assegni allo scopo di commettere frodi, furto di carte di credito e associazione a delinquere; l’uomo è in custodia con una cauzione fissata a 450.000$. Le autorità hanno fatto sapere di essere in contatto con altre vittime dei furti.

Dispositivi come AirTag e simili sono utili per facilitare il ritrovamento di un portafoglio o di chiavi smarrite, ma sono usati spesso anche per tracciare di nascosto i movimenti di utenti ignari. Gli aggiornamenti recenti di iOS e Android integrano funzionalità che consentono di individuare un AirTag nelle vicinanze, una misura che si è resa necessaria per arginare i casi di stalking.

Un mese addietro AirTag sono stati sfruttati per individuare i ladri di alcuni cartelloni pubblicitari per le elezioni.

