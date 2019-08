Sconti Amazon 22 agosto fino al 40%: Tado, Ecovacs, OnePlus, TP-Link, Belkin, Ring

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte in vetrina per le memorie flash, SD e HD Sandisk, i TV Samsung compatibili Airplay 2 e Apple TV, i monitor Asus e tre prodotti Amazon: Echo Spot, Echo Dot e Fire TV con sconti per questi fino a 20 Euro.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

tado? Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ – compatibile con Amazon Alexa, l’Assistente Google e HomeKit di Apple, Bianco In offerta a 75,77 euro sconto 21% Click qui per approfondire

ECOVACS Robotics DEEBOT 901 Robot Aspirapolvere – Robot Pulisci Pavimenti con Tecnologia Smart Navi 3.0 – Controllo Smart tramite App – Autoricarica – Nero In offerta a 328 euro sconto 27% Click qui per approfondire

OnePlus 6 Smartphone 8GB RAM, 128 GB Memoria (non espandibile), OxygenOS basato su Android Oreo, Doppia fotocamera 16MP + 20MP, Dual SIM, Nero (Mirror Black) In offerta a 429,90 euro sconto 24% Click qui per approfondire

OnePlus 6T Mirror Black (Nero Lucido) 6 + 128 GB In offerta a 479,99 euro sconto 13% Click qui per approfondire

OnePlus 6 Smartphone 6GB RAM, 64 GB Memoria (non espandibile), OxygenOS basato su Android Oreo, Dual SIM, Nero (Mirror Black) In offerta a 689,91 euro Click qui per approfondire

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE, Wi-Fi N300, Antenne Staccabile, Alternativa per ADSL, Supporta tutti gli operatori in Italia tra cui ILIAD, HO Mobile, KENA(Nuova versione 4.0) In offerta a 79,90 euro sconto 11% Click qui per approfondire

TP-Link Presa Wi-Fi HS100, Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante Kasa App, Nessun hub esterno necessario (presa schuko) In offerta a 15,59 euro sconto 37% Click qui per approfondire

TP-Link KL120 Lampadina Wi-Fi E27, 10 W, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 800 Lumen, Tono Caldo/Freddo 2700K-5000K, Controllo da remoto [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 21,99 euro sconto 12% Click qui per approfondire

TP-Link TL-PA4010 Kit Powerline, AV600 Mbps su Powerline, 1 Porta Ethernet, Plug and Play, HomePlug AV, 2 Cavi Ethernet RJ45 Inclusi, Soluzione per dispositivi cablati come PC, decoder Sky, PS4 In offerta a 34,89 euro sconto 13% Click qui per approfondire

TP-Link M7650 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G+ LTE Cat11 600Mbps, Dual Band Wi-Fi, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 15 ore, Controllo del traffico In offerta a 148,99 euro sconto 40% Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera WiFi di Sorveglianza KC120 (1080P, Visione Notturna, Zoom Manuale, Intercettazione Movimenti e Suoni, Audio Bidirezionale, 2 Giorni di Cloud Storage Gratuito) In offerta a 70,89 euro sconto 21% Click qui per approfondire

TP-Link M7450 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G+ LTE Cat6 300Mbps, Dual Band Wi-Fi, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 15 ore, Controllo del traffico In offerta a 129,89 euro sconto 32% Click qui per approfondire

Belkin F4U095vf Docking Station Thunderbolt 3 con Cavo da 80 cm, Connette fino a 8 Dispositivi, Ingressi Multipli per USB-C e USB, Risoluzione Video 5K/Dual 4K, Compatibile solo con Mac, Alluminio In offerta a 267 euro sconto 24% Click qui per approfondire

Belkin Hub Multimediale USB-C con Cavo USB-C Attaccato, Dock USB-C per Laptop Mac OS e Windows Dotati di USB-C In offerta a 89,99 euro Click qui per approfondire

Belkin Cavo Universale 3 in 1 con Connettori Micro-USB, USB-C e Lightning, 1.2 m, per iPhone, iPad e Dispositivi Samsung, Google, LG e Altri, Nero In offerta a 19,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Belkin F8J125VF04-WHT Caricabatteria da Casa con Cavo di Ricarica e Sincronizzazione per iPad e iPhone da USB a Lightning, 12 W, 2.4 A, 1.2 m, Bianco In offerta a 20,49 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Belkin BSV804VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 900 Joules con 8 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a 29,99 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Belkin Tappetino di Ricarica Wireless Boost Up da 5 W, per iPhone XS, XS Max, XR, X, 8/8+, Samsung S10/S10+/S10e, Huawei P30/P30 Pro e Altri, Nero (Adattatore di Alimentazione Non Incluso) – In offerta a 19,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell 2 | Videocitifono in HD a 1080p, comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento, connessione Wi-Fi In offerta a 159 euro sconto 20% Click qui per approfondire

EZVIZ C2Cube IP Telecamera di Sicurezza, 720P HD, 2.4Ghz Wi-Fi Videocamera di Sorveglianza con Audio Bidirezionale, Baby Monitor del Bambino & Animale, Sensore PIR, Visione Notturna In offerta a 45,61 euro sconto 62% Click qui per approfondire

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

