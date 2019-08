Boating mari e laghi: le carte nautiche in digitale per iPhone, iPad e Android

Trasformate smartphone e tablet in plotter GPS con l’app Boating mari e laghi, progettata per chi deve pianificare la rotta della prossima escursione sotto costa o migliorare le proprie conoscenze del fondale per trovare i punti più interessanti dove pescare.

Grazie a questo software si avranno a disposizione centinaia di mappe batimetriche con il vantaggio del digitale. Tra le funzioni più utili c’è l’autorouting (da usare solo a scopo di pianificazione in quanto non sostituisce le operazioni di navigazione in sicurezza) da molo a molo: in pratica è possibile creare una rotta da due punti ed ottenere un modulo di navigazione avanzato con tempo stimato e distanza all’arrivo, rotta al waypoint, consumo di carburante e altre informazioni utili allo scopo.

L’app permette di personalizzare il modo in cui vengono mostrate le carte cambiando ad esempio la sovrapposizione, mettendo in risalto i fondali bassi e individuando le diverse aree di pesca. Al suo interno sono inclusi i dati relativi alle previsioni meteo giornaliere e orarie con direzione e velocità del vento, presenza boe oceanografiche , maree e correnti segnalate direttamente sulla mappa.

Tracce, rotte e marker possono essere condivise, archiviate ed esportate/importate in file GPX da utilizzare su qualsiasi altra app o plotter GPS. L’app si può connettere anche a un ricevitore AIS Wi-Fi compatibile per visualizzare sulla mappa e in tempo reale i bersagli nelle vicinanze (questa funzione non richiede alcuna connessione ad internet).

Boating mari e laghi è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android. Tra le funzioni gratuite dell’applicazione segnaliamo Sonarchart Live, che consente di creare le proprie carte batimetriche HD con linee ogni 0,5 metri e che appaiono in tempo reale durante la navigazione semplicemente connettendo l’app via WiFi ad un ecoscandaglio o plotter compatibile. Questa funzione chiaramente include tracce, rotte, distanza, marker, previsioni vento, opzioni mappa, funzioni di sincronizzazione e condivisione della posizione.

L’abbonamento, sottoscrivibile annualmente, può essere anche provato gratuitamente per un periodo di tempo limitato ed include i layer cartografici per l’uso offline, la mappa nautica dettagliata di mari e laghi costantemente ampliata con i dati di diverse fonti pubbliche e private qualificate (con più di 2.000 aggiornamenti al giorno), l’accesso ad una serie di informazioni aggiuntive sui luoghi provenienti dalla Navionics Community e dal Garmin ActiveCaptain e le carte NOAA del governo americano. E’ bene precisare che il tipo di abbonamento varia in base alle aree selezionate e le carte scaricate resteranno sul dispositivo anche dopo la scadenza.