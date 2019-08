Amazon Echo Dot, Echo input e Fire TV Stick scontati fino a 20 euro

Risparmiate fino a 20 euro acquistando oggi una Fire TV Stick o un dispositivo Echo di quelli proposti in sconto dall’omonima azienda. Solo per poco potete infatti comprare uno dei tre prodotti Amazon e risparmiare 10, 15 o 20 euro su tre diversi dispositivi che permettono di mettere un po’ di tecnologia in casa in base alle proprie necessità.

Amazon Fire TV Stick

29,99 euro anziché 39,99 euro, ovvero 10 euro risparmiati

Ad esempio questo desideratissimo dongle, più o meno diretto concorrente di Google Chromecast, permette di accedere in streaming ai contenuti di Amazon Prime Video, Netflix, YouTube in HD (fino a 1080p) e a più di 4.000 app e giochi sul televisore (click qui per leggere la recensione).

Si collega al TV tramite HDMI, l’ingombro è minimo (è poco più grande di una comune chiavetta USB) e si controlla tramite l’apposito telecomando incluso nella confezione. Il dongle promette uno streaming «Rapido e senza interruzioni» grazie al processore quad-core accompagnato da 1 GB di RAM: sono 8 invece i GB di capacità disponibili per il download e l’installazione delle app.

Oltre ai giochi – tra cui Hungry Shark Evolution, Pac-Man 256 e Crossy Road, gestibili direttamente tramite il telecomando che diventa un controller – è possibile ascoltare in streaming milioni di brani disponibili su Amazon Music, Spotify, TuneIn, Vevo e altri servizi musicali.

Amazon Echo Dot

In sconto a 39,99 euro anziché 59,99 euro: risparmiate 20 euro

Con questo piccolo dispositivo di fatto si mette in casa un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri della serie Echo permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo intelligente, una volta installato non si dovrà fare altro visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Amazon Echo Input

Anziché 39,99 euro costa 24,99 euro, quindi si risparmiano 15 euro

Costa poco, è piccolo e sottile: questo dispositivo trasforma qualsiasi altoparlante, di qualunque marchio, in uno speaker Smart con assistente vocale Alexa. L’utente può così utilizzare lo speaker preferito già in possesso, ridurre la spesa e iniziare subito a utilizzare centinaia di Skill per Alexa già disponibili in Italiano per svolgere qualsiasi tipo di operazione: dalla riproduzione di musica alla lettura delle notizie, passando per i giochi, fino alla gestione delle luci e degli altri dispositivi smart home.

Echo Input consente di integrare facilmente Alexa a un altoparlante esterno esistente tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso oppure via Bluetooth. ll design sottile di Echo Input, appena 12,5 mm di spessore, lo rende adatto a ogni stanza.