Tutti gli sconti top delle offerte di Primavera di Amazon

Le offerte di Primavera di Amazon sono decine di migliaia, tantissime ovviemente troppe per essere presentate tutte. Ma Macitynet in questa due giorni ne ha selezionate diverse che sta presentando via via sui canali Telegram ma anche sul sito dove non ci limitiamo a dare informazione sullo sconto ma cerchiamo anche di descrivere le ragioni per cui si dovrebbe tenere in considerazione l’offerta.

Ovviamente abbiamo un occhio speciale per i prodotti di elettronica ma non chiudiamo certamente gli occhi quando ci sono offerte “irripetibili” oppure particolarmente convenienti in altri ambiti.

Nella giornata di oggi abbiamo puntato il nostro obbiettivo su tanti ambiti. Ad esempio nel campo degli HD non ci sono solo tante memorie sia di SanDisk che di Lexar perfette per una estate con la fotocamera, ma anche il velocissimo SanDisk Extreme PRO SSD con NVMe da 1TB 171,99 €. o il Samsung T7 dsa 1 TB a a solo 95,90 euro invece che 239,99€ euro. proposito di dischi oggi vi abbiamo illustrato la ricchissima serie di offerte sui prodotti WD.

Se voleste avere “musica per le vostre orecchie”, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ad esempio trovate le eccellenti cuffie Sennheiser HD599 che costano solo 79,99 euro, oppure se siete più per lo sport ecco sempre di Sennheiser le Sport True Wireless che scendono a 84,99€, il minimo di sempre. Faticate a staccarvi dal mondo Apple? allora che ne dite delle Cuffie Beats Solo3 che sono al prezzo minimo: 149,99 Euro invece che 229€. Privilegiate il silenzio? Non c’è niente di meglio degli auricolari Bose Quietcomfort Earbuds II a 229,99 €.

Vi abbiamo dato conto anche di casse Bluetooth in sconto di JBL, delle Bose Companion 2 Serie III in sconto di circa il 33% a 99,99 euro invece che 150€ e della Bose Soundabar 500 che vi costa solo 379,99€ invece che 600 €.

Musica all’antica invece con lo sconto sul giradischi Stir It Up che costa nella versione USB e Bluetoth 219,99 € invece di 289,99 € (oppure 119,99 € nella versione con solo USB).

Ai tipi da computer e smartphone consigliamo di dare un’occhiata a Office Family 12 mesi per sei utenti mesi che scende a 53,99 € (invece che 99,99€) o magari a Photoshop Elements 2023 (a 59,99€) o alla Creative Cloud che costa 459,99 € (invece che 772 €) Ci sono anche offerte sui telefoni Oppo, la Webcam C922 Pro Stream di Logitech che, cavalletto incluso, vi costa solo 79,99€ invece che 134,99 €.

Se cercate accessori, ci sono in promozione una marea di prodotti di Anker, un leader nel campo cavi, caricabatterie, batterie e altrettanti di Logitech come Logitech MX Ergo, un originale ibrido tra mouse classico e trackpad, che costa 75,99 euro invece che 124,99€ e il Samsung Smart Monitor M5 che oggi costa solo 199,99 euro.

Tra i prodotti per la casa digitale sono andati in sconto la Nuki Smart Lock 3.0 a 125€ oppure la serratura con il Nuki Bridge che costa 199,99 anziché 269,99 euro. il robot con batteria infinita, che lava e spazza, Dreame W10 a solo 599€ invece che a 1289,99€, una lunga serie di accessori di Meross, lo spazzolino elettronico Oral-B iO6 scenso al minimo storico per le offerte di primavera: solo 119,99 € (invece che 249,99€) ma anche la Blink Outdoor, una videocamera di sorveglianza compatibile con Alexa e che oggi costa 59,99 euro invece che 99,99 euro.

Infine per la vita all’aria apertae attiva ecco il binocolo Olympus 10X50 S a solo 69,99 euro. il drone Dji Mini 3 in sconto nelle versioni Fly More Combo, a partire da 658€ per quella con il radiocomando standard. Se andate in bici non dovreste perdervi il ribasso del 25% del Garmin Varia RTL510, un radar con luce incorporata compatibile con iPhone e se camminate o correte la Xiaomi Smart Band 7 che costa solo 39,90 € invece che 59,99 €.