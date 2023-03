Offerte di primavera, le tastiere universali Logitech K780 e K380 a partire da 31,34 euro

Perché rinunciare alla velocità di scrittura del computer quando usiamo iPhone, iPad o dispositivi Android? Perché rinunciarci, soprattutto, se si può avere questa desiderabile opportunità in occasione delle offerte di primavera in forte sconto: quasi a metà prezzo? La domanda, come si diceva una volta, sorge spontanea vedendo che le tastiere Logitech K780 e Logitech K380 sono in offerta su Amazon a partire da 31,34 euro.

A questo prezzo potete comprare Logitech K380, normalmente venduta su Internet a non meno di 50 euro. Si può collegare simultaneamente a tre dispositivi e permette di passare dall’uno all’altro attraverso la pressione di un pulsante indipendentemente dalla piattaforma su cui operano, quindi è praticamente perfetta per qualsiasi utente.

Immaginate di lavorare al computer e ricevere un SMS sullo smartphone: sarà sufficiente premere il tasto Easy-Switch per rispondere sul telefono senza dover abbandonare la tastiera, con tutti i vantaggi che ne conseguono nel digitare su una tastiera fisica. E’ universale e può essere abbinata tramite Bluetooth, sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac o Chrome OS, oppure uno smartphone o un tablet con sistemi operativi Android o iOS.

Per 64,99 euro anziché 110 euro (quindi quasi metà prezzo) trovate invece Logitech K780, versione che potremmo definire potenziata in quanto, oltre ad incorporare un tastierino numerico, è compatibile non solo con Mac e PC ma anche con iPhone e iPad, qualsiasi dispositivo Android e anche con Chrome OS. Anche in questo caso rimane collegata fino a un massimo di 3 dispositivi in contemporanea, tra cui l’utente può passare rapidamente premendo un pulsante.

Oltre a questo, nella parte superiore è ricavato un alloggiamento con sostegno che mantiene in posizione tablet e smartphone con la giusta inclinazione per vedere lo schermo e scrivere. Qui è possibile inserire non solo iPhone o smartphone Android ma anche tablet, fino a poter ospitare anche iPad Pro 12,9” in posizione verticale.

Come da tradizione del costruttore, la tastiera Logitech K780 Multi-Device promette costruzione di qualità, tasti grandi di dimensioni regolari e digitazione silenziosa. Il vano porta dispositivi mobile è interamente gommato per non graffiarli. Nonostante possa funzionare completamente in modalità wireless la sicurezza è garantita dalla crittografia AES a 128bit tra tastiera e dispositivo connesso. Notevole anche l’autonomia: con due batteria AAA in dotazione funziona fino a 24 mesi. Trovate maggiori informazioni in merito nella nostra recensione (click qui).

Di più…

Per tutte le Offerte di Primavera di Amazon potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web: nell’articolo principale della promozione trovate invece tutti i dettagli sulla tre-giorni (27-29 marzo) di sconti. E non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e su altri negozi online.