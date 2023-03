Offerte di primavera, con Parallels Desktop 18 mettete Windows sul Mac in sconto del 40%

Parallels Desktop 18, il virtualizzatore più gettonato nell’universo Mac va in sconto per le offerte di primavera, per un anno lo pagate solo 59,99 euro invece che 99,99 €.

Stiamo parlando dell’ultima versione di questo popolare programma che serve a far girare Windows, e le decine d migliaia di software, app e anche giochi classici, compatibili con il sistema operativo di Microsoft, direttamente sui Mac Intel e anche quelli più recenti e potenti con processori Apple Silicon. Basta installarlo e il vostro Mac diventerà perfettamente compatibile con Windows.

Tra le funzioni più interessanti di Parallels c’è la completa trasparenza dei due sistemi operativi che girano uno sopra l’altro con copia e incolla e la possibilità di lanciare applicazioni Windows direttamente da Mac.

Paralles nella sua ultima versione Desktop 18 introduce un miglioramento delle prestazioni e il supporto per macOS Ventura, Parallels Desktop 18, la tecnologia degli schermi Apple ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile e automatica. Ora il virtualizzatore può sfruttare appieno le eccezionali prestazioni del processore Apple M1 Ultra di Mac Studio: gli utenti possono assegnare più risorse hardware del Mac alla macchina virtuale Windows 11 per ottenere fino al 96% di miglioramento delle prestazioni con Windows 11.

Include Parallels Toolbox con più di 40 strumenti utili che semplificano le attività quotidiane, come registrare lo schermo, pulire l’unità, scattare istantanee o scaricare un video, il tutto con un semplice clic. Non sorprende che milioni di utenti Mac utilizzino Parallels.

In offerta c’è anche la versione Pro che nasce per eseguire Windows su Mac per sviluppatori, progettisti, ingegneri, addetti all’esecuzione di test e utenti esperti. A tutte le funzioni e le novità di Parallels Desktop 18 Standard Edition, la versione Pro aggiunge la possibilità per l’utente di impostare varie condizioni di rete per la macchina virtuale, inclusi larghezza di banda, perdita di pacchetti e ritardo, utili per tester, sviluppatori e professionisti.

Parallels Desktop è venduto in forumula in abbonamento. Per un anno costerebbe 99,99 euro, oggi lo pagate il 40% in meno: solo 59,99€

Parallels Desktop Pro costerebbe 119,99 euro, lo pagate solo 71,99€

Se te le sei perse, qui sotto trovi le ultime Offerte di Primavera ancora attive:

Per tutte le Offerte di Primavera di Amazon potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web: nell’articolo principale della promozione trovate invece tutti i dettagli sulla tre-giorni (27-29 marzo) di sconti. E non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e su altri negozi online.