Offerta Meross per la casa smart con Homekit: super sconti su Amazon

Se state pensando di automatizzare la vostra casa con la tecnologia HomeKit, approfittate degli sconti sulle periferiche meross in vendita su Amazon. In promozione trovate prese per interni ed esterni, lampadine, ciabatte multipresa, sistemi apriporta per garage e interruttori, tutti rigorosamente controllabili manualmente da iPhone, iPad, Apple Watch e gli altri dispositivi della Mela, oppure tramite comandi vocali con Siri da HomePod e tutti gli altri dispositivi abilitati al controllo dell’assistente vocale di Cupertino.

Le offerte attuali vi permetteranno di risparmiare fino al 29% sia attraverso alcune offerte lampo, sia usando il coupon abbinato che va attivato spuntando la casella nel relativo checkbox prima di aggiungere il singolo prodotto nel carrello. Nell’elenco che segue trovate tutti i prodotti HomeKit di meross in promozione, ciascuno accompagnato dalla descrizione per capire quali sono gli sconti già attivi e quali invece richiedono la spunta del codice in fase di acquisto.

I codici scadono domenica 21 febbraio ma, come per le offerte lampo, il discorso da fare è lo stesso: la promozione può terminare anche prima perché tutto dipende dal numero di scorte dei singoli prodotti presenti nei magazzini della società. Perciò se siete interessati vi consigliamo di acquistare i prodotti appena ne avete la possibilità.

Potete anche dare uno sguardo ai prodotti meross in vendita su Amazon accedendo alla pagina del negozio.

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug, Spina WiFi, Compatibile con HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz, 2 Pezzi In offerta a 33,29 € – invece di 36,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug, Spina WiFi, Compatibile con HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto (1) In offerta a 18,69 € – invece di 20,99 €

sconto 11% – fino al 21 febbraio

meross Presa Intelligente Wi-Fi Plug Spina Intelligente, Compatibile con HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz In offerta a 17,99 € – invece di 17,99 €

sconto 0% – fino al 21 febbraio

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 34,99 € – invece di 41,99 €

sconto 17% – fino al 21 febbraio

meross Presa Intelligente Spina WiFi Smart Plug, Compatibile con Homekit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 4 Pezzi In offerta a 56,09 € – invece di 65,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 32,29 € – invece di 40,69 €

sconto 21% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 49,99 € – invece di 49,99 €

sconto 0% – fino al 21 febbraio

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino al 21 febbraio

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 21 febbraio

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 4 Schuko 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2400W 10A, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 42,49 € – invece di 55,99 €

sconto 24% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

Ciabatta Intelligente Compatibile con HomeKit, meross Multipresa WiFi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 35,69 € – invece di 41,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

Presa WiFi Esterna Compatibile con HomeKit Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto, Compatibile con Siri, Alexa, Google Home e IFTTT In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

Presa WiFi Esterna Multipresa Intelligente Outdoor Smart Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Home In offerta a 33,99 € – invece di 36,99 €

sconto 8% – fino al 21 febbraio

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 21 febbraio

meross Doppia Presa Intelligente Smart Plug Multipresa Spina WiFi Ciabatta Compatibile con Homekit, Alexa, Google Home e IFTTT, 2.4GHz con Pulsante Fisico, 2 Pezzi In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

meross Doppia Presa Intelligente Smart Plug Multipresa Spina WiFi Ciabatta Compatibile con Homekit, Alexa, Google Home e IFTTT, 2.4GHz con Pulsante Fisico In offerta a 22,94 € – invece di 27,99 €

sconto 18% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

meross Interruttore Intelligente Smart Switch Wi-Fi Telecomando Wireless Universale, Funzione Timer, Controllo Remoto e Vocale, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, SmartThings In offerta a 16,99 € – invece di 23,99 €

sconto 29% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 41,64 € – invece di 48,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

WiFi Intelligente Interruttore Parete Smart Switch 1Way 1 Gang, a pulsante fisico, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con Homekit Siri, SmartThings, Alexa, Google Home e IFTTT In offerta a 29,99 € – invece di 29,99 €

sconto 0% – fino al 21 febbraio

meross Interruttore Intelligente WiFi Switch a 2 Via Compatibile con Homekit, Google Assistant, SmartThings, Comando Vocale In offerta a 28,99 € – invece di 28,99 €

sconto 0% – fino al 21 febbraio

meross Presa Intelligente Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Spina Energy Monitor, Funzione Timer, App Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, 3 Pezzi In offerta a 37,99 € – invece di 37,99 €

sconto 0% – fino al 21 febbraio

meross Presa Intelligente Wifi Italiana Smart Plug Spina Energy Monitor 16A 3680W, Funzione Timer Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, APP Controllo Remoto In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 21 febbraio

meross Presa Intelligente Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi In offerta a 27,99 € – invece di 30,99 €

sconto 10% – fino al 21 febbraio

Presa Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Intelligente Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 14,44 € – invece di 16,19 €

sconto 11% – fino al 21 febbraio

Presa WiFi Esterna Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto tramite App, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Home e IFTTT, MSS620 meross In offerta a 23,77 € – invece di 28,99 €

sconto 18% con Coupon Speciale Macitynet = da spuntare al checkbox – fino al 21 febbraio

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).