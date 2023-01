Sconti Amazon Logitech su mouse, cuffie e tastiere anche per il Gaming

Se state allestendo una postazione di lavoro in casa o se volete sostituire i dispositivi di input del vostro computer con dei modelli specifici per essere produttivi in ufficio o a casa per le ricerche scolastiche, o se siete appassionati di videogiochi e avete bisogno di mouse e tastiera dedicati per non perdere più neanche una partita, date un’occhiata agli sconti attualmente attivi su Amazon perché ci sono decine di soluzioni in sconto a partire da soli 11 €.

Il risparmio oscilla tra un terzo del prezzo (30-34%) e in qualche caso supera anche la metà del costo di listino, con percentuali che vanno dal 44% e fino al 56%.

Chi è Logitech

Come dicevamo sono tutti prodotti di Logitech, un’azienda svizzera che ha alle spalle oltre 40 anni di esperienza nel settore. Fondata da tre imprenditori (di cui due italiani, lo studente di Stanford Pierluigi Zappacosta e Giacomo Marini, ex manager di Olivetti), cominciò dapprima con la produzione di mouse nella cittadina di Le Lieu, in Svizzera, per poi espandere la produzione in USA, Taiwan, Irlanda e Cina. Oggi è tra i principali attori del settore riguardante la produzione di periferiche del computer – tra mouse e tastiere, altoparlanti, webcam e controller per console.

Tra le produzioni di nicchia ricordiamo quella di un volante per giochi progettato con l’italiana MOMO e del mouse MX Master che viene da molti esperti ritenuto il miglior mouse professionale anche grazie ai suoi due sensori in raid.

La promozione

Come dicevamo al momento potete trovare su Amazon diversi prodotti dell’azienda in forte sconto: si va dal mouse trackball per lavorare al computer senza sforzare il polso a quelli più compatti e facili da trasportare, fino a modelli con click silenzioso, per lavorare anche di notte e non disturbare i coinquilini.

Diverse anche le soluzioni per quanto riguarda le tastiere, senza fili e anche multidispositivo, in modo da passare dal computer allo smartphone e al tablet in un click.

E poi cuffie wireless, anche con microfono, per migliorare la comunicazione durante le videoconferenze.

Tantissimi poi i modelli di mouse e tastiere, wireless o con filo, progettate specificamente per chi gioca al computer e desidera periferiche non solo belle da vedere ma anche funzionali allo scopo, con illuminazioni speciali e tasti dedicati per macro e quant’altro, con una meccanica e una reattività dei sensori superiori.

Di seguito trovate l’elenco dei prodotti in sconto:

Logitech ERGO M575 Mouse Trackball Wireless – Facile controllo con il pollice, Tracciamento fluido, Design ergonomico e confortevole, per Windows, PC e Mac, con Bluetooth e USB – Bianco In offerta a 38,99 € – invece di 58,99 €

sconto 34% – fino a 27 gen 23

Logitech H390 Cuffie Cablate, Cuffia Stereo con Microfono Regolabile con Cancellazione del ??Rumore, USB, Controlli sul Cavo, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Nero In offerta a 29,99 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino a 27 gen 23

Logitech H540 Cuffie Cablate per Computer, Cuffie Stereo con Microfono Cancellazione di ?Rumore, USB, Controlli Integrati, Indicatore Luminoso per Audio, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Nero In offerta a 39,59 € – invece di 64,26 €

sconto 38% – fino a 27 gen 23

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, ?Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano ?QWERTY, Blu In offerta a 26,99 € – invece di 58,99 €

sconto 54% – fino a 27 gen 23

Logitech K780 Tastiera Wireless ??2.4 GHz e Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple, Android o Chrome, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Grigio Scuro/Bianco/Puntinato In offerta a 69,99 € – invece di 124,99 €

sconto 44% – fino a 27 gen 23

Logitech M170 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore Nano USB, Rilevamento Ottico, ?Durata Batteria 12 Mesi, Mouse Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 11,89 € – invece di 16,99 €

sconto 30% – fino a 27 gen 23

Logitech M171 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Rilevamento Ottico, Durata ?Batteria Fino a 12 Mesi, Mouse Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Rosso In offerta a 10,97 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 27 gen 23

Logitech M190 Mouse Wireless, Design Ricurvo Ambidestro, Batteria fino a 18 Mesi con Funzione Risparmio Energia, Ricevitore USB, Cursore di Precisione, Rotella di Scorrimento, Nero In offerta a 12,29 € – invece di 19,99 €

sconto 39% – fino a 27 gen 23

Logitech M330 SILENT PLUS Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB Nano, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 2 Anni, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook – Rosso In offerta a 29,59 € – invece di 47,99 €

sconto 38% – fino a 27 gen 23

Logitech MX Anywhere 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 27 gen 23

Logitech Zone Vibe 125 Cuffie Wireless con Microfono con Cancellazione del Rumore, Bluetooth, Ricevitore USB-A; Compatibile con Zoom, Google Voice, Google Meet, Mac/PC – Grigio In offerta a 95,20 € – invece di 145,00 €

sconto 34% – fino a 27 gen 23

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless – LIGHTSPEED, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, 4-8 Pulsanti Personalizzabili, Ambidestro, Edizione Ufficiale di League of Legends – Blu In offerta a 67,99 € – invece di 134,99 €

sconto 50% – fino a 30 gen 23

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, leggero, Progettato ?per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop, Nero In offerta a 79,79 € – invece di 145,00 €

sconto 45% – fino a 27 gen 23

Logitech G PRO Tastiera Gaming Meccanica – Design Ultraportatile Tenkeyless, Cavo USB Rimovibile, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Edizione Ufficiale League of Legends, Blu/Oro, Layout US In offerta a 74,69 € – invece di 134,99 €

sconto 45% – fino a 30 gen 23

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Bianco In offerta a 28,99 € – invece di 40,99 €

sconto 29% – fino a 30 gen 23

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop, Bianco In offerta a 41,99 € – invece di 74,99 €

sconto 44% – fino a 30 gen 23

Logitech G413 SE Tastiera Meccanica Gaming Full Size – Tastiera Retroilluminata con Switch Meccanici Tattili, Anti-Ghosting, Compatibile con Windows, macOS, Layout Italiano QWERTY – Alluminio Nero In offerta a 59,49 € – invece di 94,99 €

sconto 37% – fino a 30 gen 23

Logitech G413 TKL SE Tastiera Meccanica Gaming – Tastiera Compatta Retroilluminata con Switch Meccanici Tattili, Anti-Ghosting, Compatibile con Windows, macOS, Layout Italiano QWERTY – Alluminio Nero In offerta a 67,99 € – invece di 84,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 23

Logitech G502 Mouse Gaming Wireless LIGHTSPEED, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, Memoria Integrata, Compatibile PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 74,49 € – invece di 169,00 €

sconto 56% – fino a 30 gen 23

Logitech G703 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY Compatibile, 25.600 DPI, PC/Mac, Nero In offerta a 52,10 € – invece di 119,00 €

sconto 56% – fino a 30 gen 23

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switches, 5 Tasti G Programmabili, USB Passthrough, Controlli Multimediali Dedicati, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 118,69 € – invece di 229,00 €

sconto 48% – fino a 30 gen 23

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac, Nero In offerta a 94,73 € – invece di 169,00 €

sconto 44% – fino a 27 gen 23

Logitech G910 Orion Spectrum Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati Lightsync Rgb, Nero In offerta a 92,59 € – invece di 208,99 €

sconto 56% – fino a 30 gen 23

Logitech G915 LIGHTSPEED Tastiera Gaming Meccanica Wireless, Profilo Ribassato, GL-Clicky Switches, LIGHTSYNC RGB, Design Sottile, +30 ore di Durata della Batteria, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 152,99 € – invece di 289,00 €

sconto 47% – fino a 27 gen 23

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenkeyless, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Ultrasottile, +40 ore Durata Batteria, QWERTY US Layout, Bianco In offerta a 153,61 € – invece di 269,00 €

sconto 43% – fino a 27 gen 23

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenkeyless, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switches, LIGHTSYNC RGB, Design Ultrasottile, +40 ore Durata Batteria, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 149,16 € – invece di 269,00 €

sconto 45% – fino a 27 gen 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).