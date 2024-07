Prime Day: lava vetri e aspira gocce Kärcher a 49,99€

Pubblicità

I lavavetri Kärcher sono andati in offerta molto tempo fa. Ora il modello WGV 2 Black torna in sconto per il Prime Day al minimo storico: 49,99 €

Il perché del successo della promozione è facile da intuire se si comprende di che cosa si sta parlando: uno strumento che fa risparmiare tempo e fatica nella pulizia manuale dei vetri. Anziché munirsi di detergente, panno e carta assorbente, tutto quel che serve è raccolto in un unico prodotto: si tratta sostanzialmente di una spatola con profilo in gomma (di quelle che vediamo usare anche dal benzinaio per la pulizia del parabrezza, per intenderci) con un serbatoio incorporato, all’interno del quale è possibile inserire il detergente (diluito oppure no): un paio di spruzzate e poi si passa alla distribuzione della soluzione.

Fin qui nulla di diverso rispetto a quanto possiamo trovare sul mercato, ma la vera funzione arriva dalla all’aspirazione elettrica, alimentata da una batteria. Il dispositivo rimuove l’acqua in eccesso evitando così la formazione degli aloni. E’ progettato per la pulizia dei vetri ma funziona con qualsiasi superficie liscia, anche con il ripiano di una scrivania o le pareti di una cabina doccia.

La confezione del WV 2 Plus Black include una bocchetta più piccola, uno spruzzino per vetri per vaporizzare il detergente sulle superfici e un panno da montare sullo spruzzino per rimuovere comodamente lo sporco e un detergente per vetri.

La capacità serbatoio d’acqua è di 100ml, la durata della batteria è pari a 25min, il tempo di ricarica è di 120min. La resa per una ricarica di batteria 75mq , circa 25 finestre.

Il Kärcher WV 2 Plus N normalmente viene venduto a 70 euro ma adesso lo pagate 57,37 euro.