Black Friday 2024, Google Pixel 9 Pro a 899 euro su Amazon

Pubblicità Il Black Friday 2024 continua ad un ritmo incessante. Oggi è il giorno del Google Pixel 9 Pro, che passa da 1099 euro a 899 euro su Amazon. Affrettatevi, perché l’offerta non durerà per molto. Sotto al cofano è presente il chip Tensor G4, progettato per garantire prestazioni elevate e ottimizzare le funzionalità di intelligenza artificiale. La fotocamera frontale dei modelli di Pixel 9 Pro prende le distanze dal modello standard: quest’ultimo mantiene infatti la fotocamera da 10,5 MP, mentre i Pro ottengono un sensore da 42 MP con binning dei diodi fotonici (PD), un campo visivo di 103° e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Ancora, il modello Pro introduce la tecnologia Super Res Zoom anche per i video, permettendo maggiori dettagli durante lo zoom digitale. Inoltre, Video Boost in Google Photos può utilizzare l’AI per aumentare la risoluzione dei video 4K a 8K, ma anche in questo caso sarà necessario attendere, con la funzione prevista a breve. Il Pixel 9 Pro dispone di un display Super Actua (LTPO OLED) con una luminosità massima di 3.000 nit, dimensioni di 6,3 pollici e una risoluzione di 1280 x 2856 (495 PPI). Propone 16GB di RAM, opzioni di archiviazione fino a 1TB e una batteria da 4.700mAh con ricarica USB-C da 45W. Al momento potete acquistare Google Pixel 9 Pro con uno sconto netto di 200 euro. Per acquistarlo non vi resta che cliccare direttamente su questa pagina di Amazon. In pratica, se lo acquistate adesso, lo pagherete esattamente quanto il listino del modello standard.

Offerte Speciali Minimo Apple Watch SE 40mm solo 201 €, sconto del 23% Su Amazon Apple Watch SE torna al minimo storico. Ribasso del 21% per la versione da 44mm, prezzo di solo 229 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.