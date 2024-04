Bici elettrica uomo o donna, ruote grandi, offerta top a 702€

U/na vera bici elettrica, perfetta per uomo e donna con batteria integrata, motore da 250W e ruote da 28″. e questa l’offerta che trovate oggi su Amazon con la bici E-Voke dei F.lli Schiano in sconto a 702 €.

Parliamo, come detto, di una bicicletta perfetta per ogni situazione (non le mini bici con ruotone stile giocattolo) che può essere usata per girare in città facendo meno fatica andando più lontano o per affrontare strade in salita. Le sue caratteristiche la descrivono molto bene.

Ha una ruota posteriore assistita da un motore ANANDA da 250W con una coppia di 50Nm e una velocità massima a pedalata assistita di 25km/h. La batteria da 36V, 11,6Ah, 417,6Wh è integrata integrata nel telaio e consente di viaggiare fino a 90 km in modalità eco, senza ricaricare.

Il cambio Shimano a 8 velocità, il telaio in alluminio, i freni a disco, la forcella ammortizzata e gli pneumatici da 28 pollici completano il quadro.

Oltre a questo si segnalano

Luci anteriori e posteriori alimentate dalla batteria della bicicletta

Luci delle ruote

Display LCD

Cavalletto

Sella Royal

La bicicletta arriva preassemblata al 98%, assicurando un processo di montaggio senza problemi e senza bisogno di assistenza professionale. Sarete pronti a pedalare in pochi minuti.

Questa bicicletta già al prezzo scontato cui la offre Amazon, 825 €, è un ottimo affare, in offerta del giorno la pagate solo 702 €. Ma si tratta di una offerta del giorno ad esaurimento. Al momento in cui l’abbiamo trovata la scorta era giù stata esaurita al 60%

Se vi sbrigate potete ancora portarvela a casa.