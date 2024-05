Un breve keynote per presentare i nuovi iPad

Martedì 7 maggio Apple dovrebbe presentare i nuovi iPad: è quanto si evince anche nell’animazione grafica che appare sulla home page del sito della Mela, dove si vede una mano che afferra una Apple Pencil.

Il keynote sarà tramesso in diretta quando in Italia saranno le 16, tre ore prima dell’orario nel quale, solitamente, avvengono le presentazioni Apple.

Dopo la pandemia, in realtà nessuno degli eventi Apple è realmente in diretta ma si tratta di filmati girati e montati in precedenza, trasmessi semplicemente all’orario prestabilito. Anche per l’evento di domani non ci dovrebbero essere eccezioni; questo formato ha il vantaggio di poter mostrare tutto quello che l’azienda desidera in modo perfetto, scadenzato senza errori, senza possibili inconvenienti, senza perdite di tempo.

Secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg l’evento Apple del 7 maggio durerà circa 35 minuti. Un formato breve, alla stregua di quanto visto a ottobre dello scorso anno con la presentazione dei Mac con chip M3, avvenuta quando in Europa era piena notte.

Nell’ambito della presentazione del 7 maggio ci sarà tempo di mostrare probabilmente i nuovi iPad Pro, i nuovi iPad Air, alcuni accessori (inclusa una versione rinnovata della Apple Pencil). Non vi saranno probabilmente cenni per quanto riguarda novità relative a software o future funzionalità del sistema operativo: per queste dovremmo attendere il 10 giugno quando, nell’ambito dell’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) – che si terrà online dal 10 al 14 giugno 2024 – i riflettori saranno puntati sulle ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.