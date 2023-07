Prime Day, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, solo 79,99 €

Se il fritto è il vostro pane e nello stesso tempo non volete essere costretti a rinunce per la prova costume, il Prime Day vi offre l’occasione che cercate: la friggitrice ad aria calda Moulinex EZ4018 ad un prezzo stracciato, 79,99 euro invece del prezzo consigliato di 224,99€

Come tutte le friggitrici ad aria questo accessorio per prima cosa cucinare i fritti (e molte altre cose) senza grassi. Ma Moulinex è un grande marchio degli elettrodomestici e in questo accessorio ci ha messo parecchia tecnologia.

È una multifunzione con 4 possibilità di cottura: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. Pò sfornare di tutto, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti e queso facilmente grazie a 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto).

Il selettore di temperatura della friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta.

Nonostante le dimensioni compatte (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) ha una capacità di 4,5 litri e quindi permette di preparare tutti i piatti in una volta sola (fino a 6 persone).

La gestione avviene tramite un grande pannello touchscreen digitale che controlla un timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico

Grazie al cestello brevettato, la griglia rimovibile che aiuta a catturare l’olio sul fondo. I componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia

La Moulinex EZ4018 costerebbe 224,99 euro. La potete comprare spesso in sconto ma oggi è al minimo di sempre: solo 79,99 euro.

