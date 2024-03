Apple Watch Ultra 2 minimo storico con codice a 749,99€ su eBay

Apple Watch Ultra 2 va al minimo storico su eBay grazie ad uno sconto e ad un codice. Si tratta del primo consistente ribasso per il nuovo modello dello smartwtach top di Apple dels ito di aste d un venditore molto affidabile, Igrotek, grazie al quale lo pagate 749,99€.

Ricordiamo che Apple Watch Ultra 2 è l’edizione 2023 del Apple Watch Ultra che lo scorso anno aveva suscitato grande attenzione per autonomia, solidità, funzioni e design. L’edizione di quest’anno è sostanzialmente identica esteticamente a quella del 2022. La differenza la fa il processore.

Il SIP 9 permette non solo di svolgere più far girare più velocemente tutte le applicazioni ma anche di avere funzioni non presenti nel precedente modello.

Apple sottolinea in particolare

Display il doppio più luminoso

Nuovo chip UltraWide Band per la ricerca di oggetti e dell’iPhone

Una nuova gesture con doppio tap (toccare indice e pollice) che permette ad esempio riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia o rispondere e terminare una chiamata

Apple Watch Ultra 2 con i nuovi bracciali Alpine Loop o Trail Loop è anche Carbo Neutral

Restano caratteristiche molto apprezzate come le 36 ore di autonomia, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico, la cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione, la grande Digital Crown con tasto Azione personalizzabile e la resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Apple Watch Ultra 2 costa 909 €. Amazon l’ha scontato in un paio di occasioni a 799 euro. Successivamente abbiamo visto piccoli sconti con minimi intorno a quota 839€.

Lo sconto eBay che porta questo orologio a quota 749€ è quindi il migliore che abbiamo visto pari al 18%. Per averlo dovete usare il codice MARZO24 nel carrello.

Il venditore è l’eccellente Igrotek che opera frequentemente sconti su prodotti Apple, ha quasi 90mila giudizi di cui il 99,5% positivi.

Qui di seguito gli Apple Watch Ultra in promozione