Come salvare l’iPad, istruzioni per l’uso

Apple si appresta, durante l’evento Let Loose, a presentare una serie di novità tra le quali la principale è certamente l’iPad Pro. Un prodotto importante per la strategia Apple, tanto importante che per sostenerne la commercializzazione (e le ragioni di prezzo), sarà probabilmente anticipato il lancio del processore M4. Ma questo basterà a salvare i tablet, che come si è visto anche durante la recente presentazione dei risultati fiscali, sembrano avvitati in una spirare discendente?

Secondo Mark Gurman, che dedica quasi interamente a questo argomento la sua Newsletter domenicale, la risposta è no. Non basterà un iPad Pro più potente, più costoso, tecnologicamente avanzato, più bello, con uno schermo eccezionale, a invertire la rotta.

La tesi di Gurman, che va sempre ascoltato attentamente, è che Apple dovrebbe azzardare fino in fondo e rendere i tablet veri e propri sostituti dei laptop.

“È tempo per Apple di prendere posizione. Vuole che gli iPad siano incomplete alternative ai laptop, o veri computer sostitutivi?”, scrive Gurman affermando che gli utenti sono confusi sul perché dovrebbero comprare un iPad anziché un Mac e viceversa.

Secondo Gurman Apple dovrebbe rendere gli iPad veri sostituti di un laptop; i Mac dovrebbero essere pensati per chi preferisce lavorare su un computer tradizionale, gli iPad pensati per chi vuole disporre del touch screen.

L’idea in generale “dovrebbe diventare più sfocata negli anni a venire perché Apple sta lavorando per offrire il touch screen su Mac. Quando questo accadrà, la scelta tra un iPad e un Mac dipenderà da elementi quali la scelta di un dispositivo tutto in uno (laptop) o un sistema modulare (iPad + Magic Keyboard + Apple Pencil)”.

Dal punto di vista commerciale, secondo Gurman Apple ha sempre avuto paura che l’iPad, diventando troppo potente, potesse in qualche modo cannibalizzare le vendite dei Mac, un problema che non si pone per il redattore di Bloomberg, secondo il quale Apple dovrebbe offrire sia il migliore iPad possibile, sia il miglior Mac possibile, ed è ora di liberare questo presunto freno che ha finora impedito all’iPad di spiccare il volo.

In passato sono circolati voci secondo le quali Apple sta testando una versione completa di macOS su iPad. Considerando che ormai il tablet e i Mac condividono lo stesso chip, la possibilità di un sistema operativo di classe desktop sui tablet non è poi così inverosimile.