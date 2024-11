Black Friday, set Bosch per piccolo fai da te a solo 34,99 €

Pubblicità

Qualche lavoretto da fare in casa? O un regalo da fare a qualche appassionato di piccolo fai da te? Ci pensano gli sconti per il Black Friday che mandano in sconto il set che oggi pagate solo 35,99 €

Quello che Amazon propone con uno sconto del 42% è un kit da da 14 pezzi, perfetto per disporre di tutti gli utensili necessari per riparazioni e manutenzione fai da te, assemblaggio di mobili o semplici progetti di costruzioni.

All’interno trovate

pinze combinate

cacciavite universale

martello da falegname da 300g

coltellino multiuso

10 bit (PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5)

Alloggiati in una pratica borsa portatile in tessuto con cerniera, tutti gli utensili sono realizzato con materiali di alta qualità e progettati ergonomicamente per una lunga durata, nonché un comfort e un controllo ottimali.

Come accennato si tratta di una interessante idea regalo per un papà o un marito appassionato di lavoretti in casa propria. Si tratta anche di un pacchetto poco ingombrante che sta facilmente sotto il lavello o anche in un armadio.

Il prezzo dell’Easy Starter di Bosch sarebbe di 59,99 €. Amazon l’offre in questo periodo di Black Friday a solo 35,99 €. Lo sconto è del 40%.