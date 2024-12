Auricolari Baseus a cancellazione di rumore a solo 24,99€

Pubblicità

Se volete degli auricolari True Wireless con cancellazione attiva del rumore non dovete per forza spendere (almeno) 100 euro. Ve ne bastano 24,99 se approfittate dello sconto e del coupon che viene offerto da Amazon sui Baseus Bowie MA10.

Questi auricolari hanno tutto per diventare un prezioso compagno di ascolto là dove non si vuole essere disturbati o dove il rumore, come ad esempio in un viaggio in treno o in bus, è troppo forte.

I Baseus Bowie MA10 adottano una tecnologia di cancellazione attiva del rumore a doppio livello in grado di rilevare e cancellare automaticamente il 95% del rumore ambientale, con un’efficacia fino a -48db. 4 microfoni ENC integrati che rilevano con precisione la voce e bloccano i rumori di fondo.

Tra le loro caratteristiche la buona autonomia: la durata di riproduzione con una sola ricarica è di 8 ore (senza Anc) e la durata di riproduzione totale con la custodia di ricarica è di 140 ore. Una ricarica di 10 minuti consente 2 ore di musica e occorrono 1,5 ore per caricare completamente la custodia.

Con un grado di protezione IPX6, sono resistenti al sudore, all’acqua ed alla pioggia, si adattano perfettamente alle orecchie per un utilizzo prolungato senza causare dolore e vengono forniti con inserti auricolari in 3 misure (S, M, L) e ganci per le orecchie per trovare l’accoppiata migliore per il proprio comfort.

Possibile connettersi a 2 dispositivi e passare facilmente da uno all’altro senza problemi di associazione. Non manca la modalità trasparenza.

Il prezzo è davvero molto economico: li pagate 24,99 euro grazie ad un codice sconto che ne ribassa il prezzo di 10€