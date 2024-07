Non Mi Piace, X lavora al tasto per dimenticare Twitter

Pubblicità

Finalmente qualcuno ci pensa. Non solo “Mi Piace”: il mondo dei social media può avere anche un tasto negativo. Ed allora, X di Elon Musk, precedentemente noto come Twitter, sta continuando a sviluppare una funzione di “voto negativo” per migliorare il ranking delle risposte.

Sebbene l’azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente i suoi piani, c’è chi ipotizza che il nuovo tasto sarà un vero e proprio “Non Mi Piace”, piuttosto magari che un tasto “meno”, stile Reddit.

Peraltro, sono stati già trovati dei riferimenti nell’app iOS di X, che mostrano per l’appunto un pulsante icona a forma di cuore spezzato accanto al pulsante “mi piace”.

Il pulsante “Non Mi Piace” potrebbe non essere una novità per il social. Già nel lontano 2021 l’azienda lo stava testando, anche se adesso su X assumerà una conformazione differente. Ed infatti, se nelle prime prove con Twitter il tasto era abilitato su ogni post, adesso sono solo le risposte a poter ricevere un voto negativo.

Questa limitazione, se cosi vogliamo chiamarla, potrebbe prevenire che gli utenti pubblichino appositamente contenuti progettati per infastidire e generare “non mi piace” come forma di coinvolgimento. Si vuole evitare, insomma, che si avveri il classico motto “che se ne parli bene, che se ne parli male, basta che se ne parli”.

In alcuni screenshot condivisi su X da Perris, reverse engineer, si scopre adesso che l’app di X include adesso diversi riferimenti a questa nuova funzione di “voto negativo”, potendo leggere e stringhe di testo che chiedono all’utente “Vuoi votare negativamente questo post?”.

Dato il linguaggio – che fa riferimento ai “post” e non solo alle “risposte” – non è chiaro se X stia ora considerando di portare una funzione di voto negativo su tutti i post della piattaforma o solo sulle risposte.

Un altro utente, @P4mui su X, ha anche condiviso un video del pulsante “non mi piace” in azione. L’utente, che aveva abilitato il pulsante “non mi piace” utilizzando una feature flag, ha notato che il pulsante era disponibile al momento solo sulle risposte.

Il pulsante “non mi piace” è stato anche segnalato sull’account di un dipendente di X che aveva condiviso un video demo di un nuovo modo per espandere le risposte. Il post in questione è stato rapidamente eliminato e ripubblicato senza il pulsante “non mi piace”. Un ulteriore segnale, comunque, che la funzione è pressoché pronta.