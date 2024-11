Marshall Woburn III, speaker potentissimo e retrò oggi a 375€ invece che 600€

Pubblicità

Se volete avere uno speaker di alta qualità, potente, originale nel design e perfetto per personalizzare come si faceva una volta con gli “altoparlanti” la musica, ecco qui l’offerta per voi: il Marshall Woburn III a 375 € invece di 600 € (prezzo Marshall) in occasione degli sconti del Single Day.

Quello che va in sconto di quasi il 40% rispetto al prezzo di listino è prodotto di punta di Marshall per potenza e qualità musicale. Frutto delle tecnologie e dell’esperienza dell’iconico produttore britannico, noto per essere il partner tecnico di tante star internazionali cel rock e del pop, quando queste si esibiscono nei concerti, Marshall Woburn III è ha come segno distintivo la potenza e la qualità dei bassi.

Parliamo di uno speaker che da specifiche tecniche offre 90 Watt sul Woofer, 15W per i due mid e 15 watt per i due tweeters. Difficile trovare uno speaker da casa con questa potenza.

L’aspetto di maggior interesse che distingue il Marshall Woburn III da tutto il resto del mercato sono i controlli analogici, tre pomelli che consentono di regolare il volume, i bassi e gli alti. Qualche cosa che non siamo più abituati a vedere. A prima vista potrebbe trattarsi di un amplificatore per chitarra, un mondo che Marshall conosce bene.

Sempre per ricordare i vecchi tempi abbiamo anche un ingresso RCA, un ingresso con connettore da 3,5mm, alternativi alla connessione Bluetooth 5.2 e un ingresso HDMI.

Quello che vi portate a casa in sconto, in definitiva, è un prodotto di altissima potenza, certamente non piccolo per dimensioni, ma capace di riempire di musica una stanza come pochi (forse nessun) concorrente sul mercato. È perfetto anche come elemento di arredo in una casa o in un locale pubblico, grazie al suo aspetto retrò.

Marshall Woburn III costerebbe 600 euro nel listino Marshall. Amazon lo sconta in maniera consistente a 481€ ma oggi ci mette anche un extra sconto del 22% che trovate nel carrello. In pratica lo sconto è del 37%

Click qui per comprare