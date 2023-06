Monitor Samsung S31C da 24″ a prezzo ultrascontato, solo 99,99€

Solo 99€ per un monitor 24″, perfetto per il vostro Mac o per lo streaming video. L’offerta la trovate su Amazon con il display Samsung S31C che oggi va in forte sconto a solo, appunto, 99,90€.

Il Samsung S31C si presenta con un design minimalista, schermo senza cornice su 3 lati per un tocco estetico moderno e ordinato a ogni ambiente di lavoro, perfetto per le configurazioni multischermo, nelle quali «I monitor – dice Samsung sembrano fondersi l’uno nell’altro, per una visione continua e senza distrazioni»

La tecnologia è di primo livello. Qui di seguito le caratteristiche essenziali

24”, Flat

1920×1080 (Full HD)

Pannello IPS, 16:9

Refresh Rate 75 Hz

Response Time 5 ms

1 HDMI, D-Sub

La tecnologia AMD FreeSync assicura la sincronizzazione di monitor e scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini, per film e sessioni di gioco senza interruzioni, cui contribuisce anche l’elevata frequenza di aggiornamento di 75 Hz per immagini ultra-fluide in film, video, giochi che non pagano in termini di lag o ghosting.

Per i giochi è a disposizione un preciso controllo del contrasto e una specifica modalità. L’avanzata tecnologia di riduzione dell’affaticamento oculare certificata da TUV limita l’emissione di luce blu ed elimina i fastidiosi sfarfallii, per guardare lo schermo anche per ore con il massimo comfort visivo.

Questo display sul mercato non si trova a meno di 150€. Amazon lo presenta a solo 99€ nella versione da 24″. La versioen da 27″ ha un prezzo sempre molto favorevole: 129,90€