Da Bank of America ad Apple per farla più inclusiva

Apple come molte aziende americane ha una specifica politica per concedere a tutti, uomini e donne, portatori di handicap e normodotati, senza alcuna differenza di razza, orientamento sessuale, religioso e politico, pari opportunità sul posto di lavoro. Ieri per la quarta volta negli ultimi anni, Apple ha nominato con l’incarico di supervisionare le azioni per rispettare questo principio un nuovo manager.

A curare le strategie per “rendere la sua forza lavoro più inclusiva” è oggi Cynthia Bowman, esperta di attività bancaria, assume il ruolo che era di Barbara Whye, diventando vice presidente responsabile inclusione e diversità.

Bloomberg riferisce che Bowman all’inizio di quest’anno ha lasciato dopo 17 anni di carriera Bank of America, multinazionale dei servizi finanziari dove negli ultimi anni svolgeva il ruolo di chief diversity, inclusione e social responsibility officer.

Barbara Whye era stata assunta come diversity chief a novembre 2020, sostituendo Christie Smith che si era dimessa nel luglio 2020.

Apple ha confermato l’arrivo della nuova diversity chief: “Siamo entusiasti dell’arrivo di Cynthia Bowman come prossima Vice President of Inclusion and Diversity”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda. “Cynthia è un’affermata leader nel suo campo, ed è profondamente impegnata nel lavoro che stiamo facendo per promuovere inclusione e diversità in Apple”.

Oltre ad avere lavorato per Bank of America 17 anni, Bowman ha lavorato anche per aziende quali Accenture e AT&T; farà riferimento a Carol Surface, Chief People Officer di Apple, collaborando con vari gruppi a supporto della diversità.

Apple è da tempo impegnata in varie iniziative interne per migliorare la diversità e l’inclusione a tutti i livelli; ha annunciato una serie di nuovi, importanti progetti nell’ambito del suo impegno da 200 milioni di dollari con la Racial Equity and Justice Initiative (REJI) per contribuire ad abbattere le barriere sistemiche alle pari opportunità e lottare contro le ingiustizie subite dalle comunità di colore.

Stanno crescendo le donne e aumentano le persone di svariate etnie che ora lavorano per Apple: è questo quanto emerge dalla pagina web di Cupertino dedicata all’inclusione e alla diversità.