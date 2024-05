Sembra uno smartphone il lettore MP3 da 16 GB in sconto a soli 31 €

Pubblicità

Normalmente costa più di 100 Euro ma grazie all’offerta in corso vi portate a casa un ottimo lettore MP3 tuttofare pagandolo un terzo del prezzo: ecco l’occasione che non dovreste farvi sfuggire perché con un dispositivo come questo potrete disintossicarvi dallo smartphone per la maggior parte del tempo senza rinunciare all’intrattenimento.

Esteticamente si presenta come un moderno smartphone super-compatto: ha infatti cornici piatte stile iPhone e un frontale tutto schermo, rigorosamente touch, con cui poter controllare l’interfaccia.

Usa una batteria ricaricabile da 1.000 mAh che grazie alla presa USB-C in due ore è pronta per offrire fino a 24 ore di ascolto musicale ininterrotto.

C’è il Bluetooth 5.2 per collegare un paio di auricolari, oppure due prese jack audio da 3,5 mm per collegare le cuffie con filo. In mancanza di altro si può ascoltare l’audio anche direttamente tramite l’altoparlante incorporato.

Oltre che per la musica, si può usare anche per guardare video (7 ore con una sola carica) oppure per leggere un ebook. Tra le sue funzioni troviamo anche quella di sveglia, cronometro e registratore vocale.

Mette a disposizione 16 GB di spazio ma volendo si può inserire anche una microSD (da massimo 128 GB) per estendere la capacità, e se si vuole ascoltare dell’altro c’è anche la radio FM incorporata.

Insomma, non chiamatelo semplicemente lettore MP3, perché in circa 10,5 x 6,5 centimetri, spessore 1 centimetro, avete a disposizione un dispositivo tuttofare per musica, video, radio, registratore, libri e sveglia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 110 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 71% andando a spendere intorno ai 31 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.