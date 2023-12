La Poldina Philips Hue in sconto su Amazon a 115 euro

Lanciata diverso tempo fa, la rivisitazione della Poldina di Philips Hue ha sempre il suo fascino. Si tratta di una piccola lampada da tavolo, che restituisce una incredibile atmosfera, grazie alla possibilità di molteplici colori. Al momento è disponibile su Amazon a 115 euro in offerta.

Philips Hue ha presentato da tempo la sua versione della iconica Poldina (la ricaricabile progettata in Italia che orna ristoranti in tutto il mondo), La nuova lampada portatile da tavolo Philips Hue è ideale per creare atmosfera all’interno e all’esterno della propria casa, indipendentemente che si stia leggendo a letto o cenando nel patio.

Adatta per interni ed esterni, la lampada da tavolo Philips Hue Go Portable ha un grado di protezione IP54, che la rende resistente alla polvere e all’acqua, così da poterla rimuovere dalla base di ricarica interna e utilizzarla all’esterno.

Grazie all’impugnatura in silicone e al design robusto è possibile portarla con sé praticamente ovunque. Anche perché risulta estremamente facile da ricaricare, con una batteria che dura fino ad un massimo di 48 ore. Per ricaricarla, è sufficiente riposizionarla sulla sua base.

Inoltre, sarà sufficiente premere il pulsante sulla parte superiore per accenderla e spegnerla o per selezionare le scene di luce preimpostate, che includono varie tonalità di luce bianca, luce colorata e scene dinamiche.

Ricordiamo che Philips Hue Bridge è compatibile con lo standard Matter, il nuovo protocollo che consente di semplificare la connessione tra Philips Hue e altri prodotti in ambito smart home.

Per acquistare la Philips Hue Go Portable su Amazon a 115 euro non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.