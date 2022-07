Fitbit Versa 3 un completo smart watch al minimo storico, solo 139,99 €

Fitbit Versa 3, erede di uno dei modelli più fortunati del catalogo Fitbit, va al minimo storico su Amazon: 139,99 euro.

Il FitBit Versa 3 Il nuovo Versa 3 rappresenta una delle più credibili ed economiche escursioni dell’azienda controllata da Google nel campo degli Smartwatch. Nonostante non abbia funzioni particolarmente avanzate e diverse per quanto riguarda il tracciamento degli esercizi, si colloca ad un livello superiore rispetto ad una smartband per la presenza di un display (AMOLED da 1,58 pollici) di buona qualità e un GPS integrato che consente di rinunciare ad avere sempre con sè il telefono per registrare tracciati ed allenamento.

Oltre a questo nel FitBit Versa 3 ci sono la rilevazione continua del battito cardiaco per tenere conto delle calorie bruciate, ottimizzare l’allenamento, indicare percorsi di miglioramento della forma fisica e scoprire se ci si sta impegnando abbastanza per raggiungere i propri obiettivi e l’assistente vocale integrato Google o Amazon Alexaper ottenere informazioni su notizie e meteo, impostare promemoria per andare a dormire e sveglie, controllare i dispositivi smart home. Infine Versa 3 può monitorare anche il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno.

Si segnalano come punti di forza l’analisi del sonno, la batteria che dura fino a sei giorni (spegnendo il GPS e disattivando lo schermo sempre attivo, in caso contrario l’autonomia è intorno ai due giorni), il pulsante di controllo capacitivo (non elettromeccanico), impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità, gamma di quadranti tra cui scegliere.

Alcune funzioni del FitBit Versa 3 come sempre per FitBit, sono a pagamento. Con Versa 3 si registrano passi, calorie bruciate, minuti in zona attiva ma le le informazioni più avanzate sono fornite solo da Fitbit Premium che fornisce accesso all’Health Metrics. Nel pacchetto sono inclusi sei mesi di abbonamento premium.

Il FitBit Versa 3 costa 139,99 €, una cinquantina meno del miglior prezzo di mercato. A questo costo, anche per la compatibilità universale (Android e iOS) rappresenta una valida alternativa ad Apple Watch per chi non vuole investire quanto richiesto per l’indiscutibilmente superiore ma anche molto più costosto Smartwatch Apple.

