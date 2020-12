Se le app iPhone non si avviano su Mac con M1 potrebbe essere colpa di SIP

Se il System Integrity Protection dei Mac è disabilitato sui nuovi Mac con CPU M1 non è possibile eseguire le app per iOS. SIP è un meccanismo di protezione integrato da Apple su macOS a partire da OS X 10.11 El Capitan.

Apple spiega che la protezione dell’integrità di sistema è una tecnologia di sicurezza progettata per impedire ai software potenzialmente pericolosi di modificare le cartelle e i file protetti sul Mac. La protezione dell’integrità di sistema limita l’account utente root e le azioni che l’utente root può eseguire sulle parti protette del sistema operativo Mac.

Prima della protezione dell’integrità di sistema, l’utente root non aveva alcuna limitazione sui permessi e poteva pertanto accedere a qualsiasi cartella di sistema o app presente sul Mac. Il software otteneva l’accesso al livello root quando l’utente immetteva nome e password di amministratore per eseguire l’installazione del software. Ciò consentiva al software di modificare o sovrascrivere qualsiasi file di sistema o app.

La protezione dell’integrità di sistema è progettata per consentire le modifiche di parti del sistema protette solo dai processi firmati da Apple che dispongono di speciali diritti di scrittura sui file di sistema, come gli aggiornamenti software e i programmi di installazione Apple.

Non è chiaro perché Apple ha deciso di non consentire il funzionamento delle app iPhone e iPad se la protezione dell’integrità di sistema è disabilitata. Secondo lo svilupptore Michael Tsai, il motivo potrebbe essere legato a funzioonalità di cifratura che riguardano il FairPlay DRM, non disponibili con il SIP disabilitato. Non dovrebbe ad ogni modo essere un problema e sono poche le persone che per vari motivi hanno effettivamente bisogno di disattivare la protezione dell’integrità di sistema.

A questo indirizzo la spiegazione su come avviare le app per iPad e iPhone sui Mac con M1 (anche quelle ufficialmente non avverabili)

