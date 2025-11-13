Shein e Temu, la tassa di 2€ sui pacchi arriva prima in Italia che in Europa

Per alcune cose l’Italia è lenta, per le tasse no: da mesi si parla di una tassa per i pacchi di provenienza extra UE, principalmente dalla Cina via Shein e Temu: mentre l’Europa punta a introdurla nel 2028, l’Italia vuole anticiparla non di un anno, bensì di due, con entrata in vigore possibilmente già dal 2026.

La proposta di tassare 2€ ogni piccolo pacco fino a 2 kg di peso proveniente da paesi extra UE fa già parte della manovra fiscale in lavorazione. In questo modo l’Italia accelera rispetto a Bruxelles che valuta una mossa simile, ma a partire dal 2028, tassando le spedizioni provenienti da paesi extra UE di valore contenuto, meno di 150€.

In entrambi i casi l’idea alla base della mossa è quella di porre un freno all’invasione di prodotti di bassa qualità provenienti dalla Cina, acquistati soprattutto tramite le piattaforme di e-commerce Shein e Temu. Sia in Europa che in Italia l’idea è stata suggerita dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, secondo il quale i dazi di Trump hanno distolto l’attenzione dal problema principale, ovvero l’invasione dei prodotti low cost cinesi.

“Servono regole europee, forti e veloci, per arginare l’aggressione extraeuropea che sta invadendo con prodotti a basso costo e senza rispetto delle regole il nostro mercato”, come ha dichiarato il ministro riportato da Repubblica.

Le tasse che colpiscono le piccole spedizioni dalla Cina all’UE si inseriscono nel sempre più complesso quadro di rapporti tra USA e Paese del Dragone, con tensioni che si avvertono ovunque nel mondo, moltissimo in Europa.

Negli scorsi giorni l’industria automobilistica europea ha rischiato di fermarsi completamente a causa dello stop delle esportazioni dalla Cina di diversi chip legacy impiegati in svariati sistemi a bordo delle auto dei principali marchi storici. Sempre dalla Cina sta arrivando un’ondata di auto elettriche a prezzi abbordabili, un altro grande pericolo per i costruttori di auto UE e non solo.

