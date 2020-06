ShiftCam ProGrip: su Kickstarter impugnatura e batteria per foto con iPhone e Android

Creato per gli amanti della fotografica in mobilità, quindi quella che si ottiene con iPhone e smartphone Android, ShiftCam ProGrip ha l’intendo di trasformare il vostro telefono in una camera fotografica certamente più professionale. Al momento il progetto si trova su Kickstarter, dove è possibile assicurarsene una unità con un finanziamento di appena 99 dollari, con un risparmio di 50 dollari rispetto al listino successivo alla fine della campagna. Ecco di che si tratta.

ShiftCam ProGrip è, in estrema sintesi, una impugnatura ergonomica, con batteria integrata, che trasforma lo smartphone in una vera e propria macchina fotografica. I designer di ShiftCam sono partiti dall’idea che una delle principali difficoltà riscontrate quando si tratta di scattare da telefoni è che questi dispositivi mobili non forniscono la stessa sensazione, grip ed equilibrio di una fotocamera DSLR tradizionale, soprattutto durante le riprese per lunghi periodi di tempo. E’ per questo, allota, che la società ha creato un prodotto che colmasse questa differenza, fornendo un maggiore grip.

ProGrip è progettato per rendere, per quanto possibile, il proprio smartphone più simile a una fotocamera tradizionale, proponendo non solo una più comoda impugnatura, ma anche un pulsante di scatto Bluetooth, che rende l’esperienza d’uso davvero vicina a quella di una qualsiasi camera più tradizionale.

L’impugnatura funge anche da pacco batterie, con una base di ricarica wireless Qi che carica il proprio smartphone mentre lo si sta utilizzando, così da assicurare una maggiore autonomia, con possibilità di scattare per tutto il giorno. La stessa impugnatura si trasforma anche in una dock da comodino, per mantenere lo smartphone in posizione mentre lo si carica.

ProGrip, invece di essere progettato per un modello di smartphone specifico, risulta universale, e permette di alloggiare diversi dispositivi. Una volta fissato, l’impugnatura porta anche un attacco a vite da 1/4 ″ per il fissaggio degli accessori e l’utilizzo di un treppiede.

ShiftCam ProGrip avrà un prezzo di 150 dollari quando raggiungerà gli scaffali dei negozi, ma è attualmente in fase di lancio su Kickstarter, dove i sostenitori potranno contribuire con una spesa minima di 99 dollari, per ricevere una delle prime unità, con spedizioni previste per novembre 2020.

La campagna Kickstarter, già raggiungibile a questo indirizzo, ha raggiunto finanziamenti per oltre 300 mila euro, con ancora 48 giorni rimanenti. Se tale ammontare dovesse raddoppiare, il team di sviluppo inizierà a lavorare anche per l’integrazione di un LED da abbinare al Grip.

