CheerPod, touchpad e Air Mouse in uno: l’ambizioso progetto è su Indiegogo

CheerPod è il curioso progetto apparso in questi giorni su IndieGogo: si tratta di una piccola periferica, compatibile con Mac, dispositivi iOS e Windows, che funge da super air mouse e touchpad, oltre che come puntatore laser per le presentazioni. Al momento il progetto ha raggiunto, e superato del 400%, l’obiettivo finanziario richiesto.

Pensato per essere comodo da usare e facile da controllare, il dispositivo funziona sia in modalità Desktop, che in modalità Air, proponendo in entrambi i casi dimensioni super compatte di appena 6,6 centimetri. CheerPod è uno strumento per incrementare produttività e controllo. Ottimizzato per il lavoro in ufficio, per una presentazione o semplicemente per l’intrattenimento sul divano, consente di risparmiare tempo e spazio perché non è necessario alcun ricevitore per il corretto utilizzo, lasciando tutte le porte del Mac o PC libere.

CheerPod può essere utilizzato in modalità Ground, sulla scrivania, e funziona come un mouse desktop con funzioni di touchpad. Altrimenti, potrà essere sfruttato in modalità Air per un controllo che consente all’utente di rilassarsi anche sul divano. Con un solo tocco, CheerPod fornisce istantaneamente il controllo gestuale, switchando dunque dalla modalità mouse tradizionale.

La modalità Air consente di spostarsi all’interno della stanza, così da poter effettuare una presentazione, far avanzare le diapositive, aprire app e passare da un documento all’altro. Il puntatore laser incorporato consente di evidenziare qualsiasi elemento a schermo, ma CheerPod supporta anche controlli come zoom avanti/indietro, gira la pagina, controllo di scorrimento e altro ancora, tramite gesti.

CheerPod è progettato ergonomicamente per adattarsi al meglio alla mano e rispondere ai movimenti della stessa. Sugli ingombri si è già detto: abbastanza compatto da essere riposto in una tasca.

Al momento lo si può acquistare facendo un’offerta di appena 43 euro per sostenere il progetto su Indiegogo, con le prime spedizioni che inizieranno a settembre 2020. Il prezzo di listino, una volta lanciato sul mercato, sarà pari a 99 dollari.

Clicca qui per finanziare il progetto.