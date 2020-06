Hub Xiaomi Mijia ZigBee 3.0 compatibile con HomeKit per una casa più smart

E’ disponibile il nuovo hub Xiaomi Mijia con supporto ZigBee 3.0, per la connessione di innumerevoli accessori dell’ecosistema Xiaomi per la smart home. E’ compatibile con Apple HomeKit e permette dunque di controllare le periferiche connesse anche con la voce e Siri.

Molte periferiche per la casa connessa, anche quelle di Xiaomi Mijia, come sensori per porte e finestre, telecamere e svariati sensori, necessitano di un hub di controllo centrale per il corretto funzionamento. Tra le caratteristiche di maggior pregio, che solitamente non si trovano in accessori di questa fascia di prezzo, il supporto alla piattaforma HomeKit, che permette alla periferica di funzionare correttamente con l’app Casa di Apple e di controllare tutti i dispositivi connessi con Siri. Ovviamente, gli accessori collegati all’hub potranno essere controllati anche via app su smartphone.

L’Hub propone al suo interno una doppia antenna WiFi integrata che utilizza tecnologia wireless MIMO 2×2, e propone dunque un segnale più forte, una migliore capacità di penetrazione nei muro, e conseguentemente una più ampia copertura in tutta la casa. La distanza di trasmissione può arrivare, infatti, fino a 200 mq in ambiente aperto.

L’hub ha superato una serie di certificazioni e test da parte di diverse associazioni, come Bluetooth Alliance, WiFi Alliance, China RoHS, e altre ancora, per garantire la durata del prodotto.

Ovviamente, trattandosi di una periferica appartenente all’universo Xiaomi, si tratta di un accessorio minimale ed elegante, davvero moderno, con una scocca realizzata in materiale resistente ai raggi UV, che non sbiadirà nemmeno dopo un uso prolungato. Il design è semplice e adatto a vari ambienti domestici.

Il funzionamento e la prima installazione è davvero semplice. Sarà sufficiente accendere il gateway, aprire l’app Mijia e aggiungere Xiaomi Mijia Smart Multi- mode Gateway

all’applicativo. Dopo averlo aggiunto correttamente, rileverà tutte le periferiche presenti in casa che possono essere associate all’hub.

L’hub ha un prezzo di listino di circa 35 euro, ma al momento si trova in offerta lampo a 24,04 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo.