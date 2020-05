Segway Air T15, il monopattino elettrico peso piuma è su Kickstarter

E’ tempo di monopattini, e con l’arrivo del Bonus 500 euro, che ricordiamo ha validità per gli acquisti dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, saranno in molti ad acquistarne uno: vi segnaliamo che Segway-Ninebot, uno dei brand più operativi e noti nel settore, ha appena rivelato un sacco di prodotti per la mobilità elettrica, tra cui il monopattino Segway Air T15, un vero peso piuma nel settore, da appena 10 kg.

È dotato di un corpo in lega di alluminio/magnesio e, pur essendo tra i più leggeri nella categoria, riesce a garantire resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione, grazie alla certificazione IPX4. Ha un manubrio retrattile sopra il piantone dello sterzo, che può piegarsi con un click.

Un sensore a 6 assi rileva automaticamente le modalità di funzionamento: ad esempio, quando è ripiegato, spegne l’alimentazione preservare la durata della batteria. La batteria integrata agli ioni di litio assicura una autonomia di circa 12 km, e il motore da 250 W può raggiungere una velocità massima di 20 km/h.

Nella parte anteriore c’è un faro a LED e una striscia luminosa RGB, oltre a un secondo LED posizionato sul retro. La frenata è rigenerativa, e può aiutare a raggiungere una maggiore autonomia, mentre i pneumatici cavi radiali garantiscono un certo assorbimento degli urti.

Inutile negare che sono le dimensioni e il peso il punto forte di questo scooter elettrico. Misura 93,6 x 39,8 x 101,5 cm quando è aperto e 102,4 x 20,2 x 22,3 cm ripiegato. In entrambi i casi, la bilancia di ferma a 10,5 kg, anche se il monopattino può reggere il peso di una persona di 110 kg.

Il controllo del mezzo può effettuarsi anche tramite un’appper iPhone e Android, trasformando lo smartphone in un telecomando Bluetooth, in grado di modificare i colori dei LED luminosi. Naturalmente l’app fornisce anche le statistiche su percorrenza, velocità, autonomia e permette di utilizzare lo smartphone come chiave per bloccare e sbloccare il monopattino.

Al momento Segway Air T15 è disponibile come progetto Kickstarter, dove ha già raggiunto e anche abbondantemente superato l’obiettivo finanziario previsto, potrete acquistarlo a partire da 569 dollari (circa poco meno di 530 euro) e, se tutto va secondo i piani, le spedizioni dovrebbero iniziare a luglio.

