Shure MV88+: il microfono per iOS e Android per youtuber, liveblog e interviste

Erede della serie MV81 riserva ai telefoni con presa Lightning il modello MV88+ di Shure ha dalla sua parte maggiore versatilità e capacità di ripresa per soddisfare le esigenze di tutti quelli che non si accontentano della sola ripresa video e vogliono registrare un audio adatto a tuttte le situazioni.

Se la forma della parte anteriore del microfono rimane più o meno la stessa è il “motore” e la capacità di interfaccia, oltre ad una applicazione molto più potente a fare la differenza.

Innanzitutto Shure riassicura gli utenti già dalla pubblicità sulla compatibilità con qualsiasi dispositivo mobile e la possibilità di rispondere alle esigenze di videomaker, youtuber, registratori mobili compulsivi e da scrivania.

Il microfono viene fornito con tutti gli accessori per iniziare a registrare da subito: un cavalletto Manfrotto PIXI, un aggancio per lo smartphone, montaggio a slitta e cavi USB-C e Lightning per iPhone e iPad. Nel caso dei telefoni Android vengono certificati come compatibili diversi modelli Samsung, Google, Huawei etc con diversi livelli anche per lo streaming: qui trovate una tabella redatta da Shure.

A bordo troviamo una uscita per cuffia in modo da ottenere un monitoraggio in tempo reale.

Il microfono è realizzato interamente in metallo permette di catturare l’audio in stereo con 5 modalità DSP pre-programmate.

Potete registrare solo l’audio oppure anche il video con due applicazioni dedicate (MOTIV Audio e MOTIV Video) che ovviamente gestiscono le configurazioni di ripresa sonora e video.

Nella confezione è inclusa una borsa in neoprene per il trasporto del microfono e dei suoi accessori.

Se dovete gestire lunghe sessioni e scarse batterie non c’è problema, potete ricaricare il telefono mentre state usando il microfono: per gli utenti iPhone è però necessario un Camera Adaptor USB 3.

L’abbiamo provato con iPhone in ambienti rumorosi e, attraverso la cuffia collegata direttamente, era possibile percepire chiaramente il comportamento flessibile della ripresa audio che si adatta ai diversi scopi della registrazione, un racconto di un videoblogger con il microfono rivolto verso chi riprende, una intervista con i protagonisti di fronte alla telecamera o la registrazione in stereo con un campo molto ampio nel caso di un concerto o un evento.

Il prezzo al pubblico con il kit completo di Shure MV88+ è già disponibile su Amazon ad un prezzo di lancio di 229 Euro Iva Inclusa, nel momento in cui scriviamo c’è uno sconto del 9%.

Esiste anche un Bundle con il “gatto” filtro antivento ed auricolari e qui sotto trovare i box con i prezzi e gli sconti sempre aggiornati dei kit disponibili.

