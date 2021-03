Dantedì, Apple celebra Dante Alighieri su App Store

App Store celebra il Dantedì e il 700° anniversario di Dante Alighieri dedicando al Sommo Poeta due storie nella scheda Oggi. La data del 25 marzo viene indicata dagli studiosi come l’inizio del viaggio allegorico della Divina Commedia: forse una delle due collezioni potrebbe ispirare o aiutare gli aspiranti scrittori a iniziare il proprio viaggio creativo.

La prima storia Scopri Dante Alighieri guida il lettore attraverso la vita e le opere del poeta. La storia include un’app per saperne di più su Dante e le sue origini (Dante’s Journey), una per conoscere i suoi poemi (Audiolibri Storytel) e un gioco per mettere alla prova la tua conoscenza divertendoti a mettere i peccatori nei gironi giusti dell’inferno (Dante’s Sinner Filter). Tutte e tre le app sono gratuite, alcune possono proporre acquisti in-app opzionali.

La seconda storia disponibile su App Store, intitolata Scrivi la tua Divina Commedia, offre al lettore una lista di app che aiutano gli scrittori e gli aspiranti scrittori a completare o creare il proprio capolavoro, fornendo loro strumenti per imparare a scrivere, rimanere concentrati e trovare ispirazione.

Questa seconda storia dedicata al Dantedì include un’app per organizzare i pensieri e sconfiggere il blocco dello scrittore (Story planner per Scrittori per iPhone e iPad costa 6,99 euro), una per rimanere concentrati sull’obiettivo da completare (Forest – Rimani concentrato costa 2,29 euro per iPhone, iPad e Apple Watch) e una per pubblicare con facilità capitoli e intere opere e ottenere feedback e ispirazione da altri scrittori e lettori (Wattpad gratuita per iPhone e iPad con acquisti in-app).

